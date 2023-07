De track limits waren het gesprek van de dag tijdens het Formule 1-weekend in Oostenrijk. Op vrijdag in de kwalificatie voor de hoofdrace werden al 47 tijden afgenomen. Dat bleek slechts het begin te zijn van een raceweekend vol overschrijdingen van de limieten. Na de hoofdrace moesten we lang wachten na de finishvlag voor de definitieve einduitslag, omdat Aston Martin een protest indiende. Zij meenden dat er niet even consequent gehandeld werd over de track limits. De FIA ging 1.200 mogelijke overschrijdingen van de limieten onderzoeken, wat resulteerde in een totaal herziene raceuitslag.

Zak Brown meent dat de Formule 1-teams op de vrijdag in Oostenrijk al het probleem zagen en dat op dat moment al ingegrepen moest worden: "We hebben het laten gebeuren, terwijl we al wisten dat wat zondag gebeurde kon gebeuren." De directeur van McLaren is wel te spreken over de houding van de FIA, die consequent een overschrijding van de track limit afstrafte: "Ze konden ook na alle tumult besluiten dat ze wat minder streng zouden worden. Ik vond het een dappere keuze om elke overschrijding te bestraffen."

Brown is duidelijk over wat er moet gebeuren: "Het is nu zaak om het goed na te bespreken met elkaar. Het kan niet dat er vier uur na de wedstrijd nog allemaal penalty's uitgedeeld worden en dat de uitslag compleet anders is. We moeten een oplossing zoeken en ook kijken hoe we dit soort situaties kunnen voorkomen."

Volgens de 51-jarige Amerikaan was het track limits-debacle op de Red Bull Ring niet de eerste keer dat de Formule 1 te afwachtend is. Brown haalt onder andere de race op Spa van 2021 aan als een voorbeeld. Destijds werd de race in verband met de extreme regenval na drie ronden achter de safety car gestopt. "We wisten toen op vrijdag al dat er problemen op zondag kwamen en we lieten het gebeuren. We zagen het ook bij de bandenproblemen bij de race op Indianapolis van 2005. Op vrijdag was het probleem er al en op zaterdag werd dat probleem groter. Toen grepen we ook niet in." De race op Indianapolis werd slechts door zes auto's gereden, de teams die destijds op Michelin-banden reden vonden het te onveilig en reden na de opwarmronde de pits in.