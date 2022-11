Brown: F1 zal niet gebukt gaan onder crisis op crypto-markt

Begin deze maand ging crypto-handelsplatform FTX onderuit nadat een voorgenomen overname afketste en het merk ineens een financieel tekort van 8 miljard dollar had. FTX was als sponsor verbonden aan het Mercedes F1-team, de deal werd meteen na het ontstaan de onrust opgeschort. Momenteel hebben acht teams op de grid een sponsordeal met een bedrijf uit de crypto-sector, F1 sloot zelf een grote deal met handelsplatform Crypto.com. De ondergang van FTX had grote impact op de markt, de vrees bestond dat het ook gevoeld zou worden door de F1-teams die actief zijn met crypto.

Volgens McLaren-teambaas Zak Brown zal het zo’n vaart niet lopen. De sterke partijen zullen overeind blijven, is zijn verwachting. McLaren sloeg eerder dit jaar de handen ineen met OKX. “We voelen ons heel comfortabel bij OKX, we hebben een ongelofelijke hoeveelheid onderzoek gedaan voor we deze deal sloten”, aldus Brown. “We konden onze eigen partner kiezen omdat we een paar keer benaderd zijn, we geloven dat we de juiste partner in deze business gekozen hebben. We kennen de achtergrond, de reserves, de deposito’s, hoe ze opereren. Ik voel me er heel comfortabel bij.”

Op de vraag of de crisis bij FTX een bredere impact zal hebben op F1, stelt Brown: “De situatie bij FTX is een totale puinhoop. Ik vergelijk het met het begin van het internettijdperk. Je had toen veel bedrijven. Veel van hen gingen ten onder, maar een bedrijf als Amazon groeide uit tot een wereldwijde gigant. Ik denk dat dit hetzelfde is met crypto en blockchain. Zoveel mensen zijn erop gedoken. Uiteindelijk zullen er een paar overeind blijven, ik weet niet hoeveel, maar de grote spelers zullen overleven. Iedereen uit de financiële sector die ik gesproken heb, is erg optimistisch over crypto en blockchain als financieel instrument voor de toekomst. We moeten zien wie de grote spelers zijn die overblijven. We zijn ervan overtuigd dat OKX een van hen zal zijn.”

Er is behoorlijk wat scepsis over de wijze waarop crypto-bedrijven zich roeren in de Formule 1, maar Brown vindt dat een normale ontwikkeling. “Elke keer als er een verschuiving in de sport is, krijg je dit soort vragen. Denk aan het moment dat de sponsoring voor tabak verboden werd of als een fabrikant uit de Formule 1 vertrekt. Maar deze sport is zo sterk dat er altijd weer iemand is die instapt. Het zou onfortuinlijk zijn als het veel effect heeft, maar de sport zal het wel overleven.”