Brown: F1 gaat qua competitie meer de kant op van IndyCar

In de Formule 1 waren dit jaar slechts drie winnaars op te noemen in de 22 races die verreden zijn: Max Verstappen, Sergio Perez en Carlos Sainz. Aan de andere kant van de oceaan, in de IndyCar, waren er zeven winnaars in zeventien races te bewonderen: Marcus Ericsson, Josef Newgarden, Kyle Kirkwood, Scott McLaughlin, Alex Palou, Christian Lundgaard en Scott Dixon. In die klasse rijden de coureurs allemaal met hetzelfde Dallara-chassis, wat op de baan ook spannende races oplevert. Ook al domineerde Red Bull Racing dit Formule 1-seizoen, verwacht McLaren-CEO Zak Brown dat de F1-teams dichter bij elkaar zullen zitten en meer in de buurt van de competitie van de IndyCar komen.

"Als je naar de tijdenlijst kijkt, zie je dat zelfs de nummers negen en tien bij de teams een bedreiging kunnen vormen voor Q3", zegt Brown, die dus al opmerkt dat het in de kwalificatie een stuk spannender was richting het einde van het seizoen. "Voor het kampioenschap zullen we waarschijnlijk dezelfde hoofdpersonen zien, maar ik denk dat de Formule 1 competitiever wordt. Ik denk dat het meer zoals de IndyCar zal zijn, waar veel coureurs op elk moment kunnen winnen en er zelden iemand met het kampioenschap vandoor gaat. Als Max over een bananenschil was gereden, zag het kampioenschap er behoorlijk anders uit qua hoeveelheid coureurs op het podium en op de tweede plaats. Ik verwacht dat het dichter bij elkaar gaat zitten. Het zou geweldig zijn voor de sport als er niet zo'n dominantie is en dat er iets van zeven of acht coureurs in een weekend kunnen winnen. Dat zou fantastisch zijn voor de sport en ik denk dat we ook die kant op gaan."

Het biedt met name de neutrale F1-fan hoop, maar Brown waakt voor te veel optimisme. Hij weet namelijk ook dat Red Bull de focus vroeg naar 2024 kon verleggen doordat de RB19 zo sterk was. De Amerikaan verwacht dat het spannender wordt, 'tenzij Max en Red Bull doorgaan met wat zij doen'. "Iedereen heeft hem wel eens op een gegeven moment in een weekend bijgehaald, dus ik denk niet dat iemand er echt mega ver vandaan staat", stelt Brown. "Maar we weten niet wanneer Red Bull is gestopt [met de ontwikkeling]. En ik denk dat we dat pas volgend jaar zullen weten, of zij hard bleven rijden. Ik denk niet dat ze zo hard hebben gereden als de rest, dat was gewoon niet nodig. Maar Ferrari zag er verdomd sterk uit, Mercedes ook op zaterdagen, wij hebben zo onze dagen gehad, Aston [Martin] begon supersterk: ik denk dus niet dat we ver verwijderd zijn van die convergentie."