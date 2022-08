McLaren hoopt volgend jaar met Oscar Piastri als teamgenoot van Lando Norris op de grid te staan in de Formule 1. Alpine, de huidige werkgever van de Formule 2-kampioen, meent echter ook recht te hebben op de diensten van de 21-jarige Australiër. Daarom heeft het Franse team een zaak aangespannen tegen Piastri. De Contract Recognition Board neemt deze komende maandag in behandeling. In de IndyCar speelt zich een vergelijkbare soap af rond McLaren: het team legde Alex Palou vast voor 2023, maar diens huidige broodheer Ganassi is van mening een rechtsgeldige en doorlopende verbintenis met de coureur te hebben. Daarom sleept Ganassi de regerend IndyCar-kampioen zelfs voor de rechter.

Op social media krijgt McLaren kritiek op haar rol in beide zaken, maar directeur Zak Brown maakt zich daar niet al te druk over. “Het imago van McLaren is altijd heel belangrijk voor ons”, zegt de Amerikaan. “Voor elk kampioenschap waaraan we deelnemen proberen we simpelweg de beste rijders te krijgen. We zijn gefocust op de algehele prestaties. Ik weet dat dit met wat rumoer gepaard gaat, maar hopelijk krijgen we het rond en kunnen we het weer over racen gaan hebben.”

Brown probeert de negatieve berichten op social media zoveel mogelijk te negeren. “Sommige fans, gelukkig niet de meeste fans, kunnen op social media helaas nogal kwetsend zijn. Dat zien we vandaag de dag bij veel onderwerpen”, vertelt Brown. “Negeren is denk ik het enige dat je kan doen. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar de haters zijn absoluut niet het type fan dat we in de sport willen hebben. Natuurlijk heeft iedereen recht op een mening en uitfluiten vind ik niet erg, maar sommige mensen gaan veel te ver.”

Sneer naar Szafnauer

Bovendien plaatste Brown zijn vraagtekens bij de mening van Otmar Szafnauer, de teambaas van Alpine. Szafnauer zei vrijdag ‘iets meer integriteit’ van Piastri te hebben verwacht. “Ik ken de details van hun relatie niet, dus het zou niet eerlijk zijn als ik erover zou oordelen. Maar niet heel lang geleden was hij de ontvanger van 400.000 euro boete en vijftien punten in mindering bij de constructeurs, dus ik betwijfel of hij de eerste persoon is om zich uit te mogen spreken over ethiek”, aldus Brown bij Sky Sports, doelend op de illegale brake ducts van Szafnauers toenmalige team Racing Point in 2020.

