Seidl is de beste teambaas in F1, vindt Brown

Brown vervulde in eerste instantie zelf de rol van teambaas toen hij in 2016 bij het team kwam. In 2018 werd hij tot CEO benoemd en een jaar later werd Seidl aangesteld als teambaas. De twee hebben sindsdien de taken verdeeld waar zij zich het beste in kunnen vinden. Verschillende Formule 1-teams hebben dezelfde lijn gevolgd door senior personeel op te zadelen met verschillende taken. Voor McLaren is dat een signaal dat het werkt. Brown stelt dat niet onderschat mag worden hoe goed Seidl is. Onder leiding van de Duitser haalde het team vorig jaar de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

“De structuur die we op dit moment hebben bij McLaren werkt ontzettend goed”, aldus Brown. “Andreas en ik hebben een uitstekende werkrelatie. Het is heel duidelijk wat mijn rol is, Andreas weet wat zijn rol is en ook voor het team is dat volstrekt helder. Het is mijn taak om er als CEO voor te zorgen dat McLaren Racing een competitief, en financieel duurzaam raceteam is. Niet alleen in F1, maar ook als we kijken naar zaken zoals IndyCar. Het is mijn werk om de beste mensen naar dit team te halen en volgens mij is dat aardig gelukt. Andreas is voor mij de beste teambaas van de pitstraat, hem kan ik ruimte geven. Ik weet niet hoe ik een F1-team moet runnen, dat is niet mijn vakgebied. Dat is wat Andreas heel goed doet. Het is in die zin mijn taak om hem de vrijheid, de steun en de financiële middelen te geven zodat hij z’n ding kan doen. Andreas heeft de volledige autoriteit om het F1-team te besturen zoals hij dat graag doet.”

Volledige vrijheid

De duidelijke taakverdeling tussen de beide kopmannen heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat McLaren weer progressie kon boeken, stelt Seidl. “Het is heel belangrijk en cruciaal voor het succes van een F1-team om de taken goed te verdelen en de verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken te hebben”, verklaarde de voormalig Porsche LMP1-topman. “Ik ben heel blij met hoe we de taken binnen McLaren Racing verdeeld hebben, hoe Zak als CEO van McLaren Racing functioneert en hoe hij m’n baas is. Hij steunt me en geeft vrijheid zodat ik op basis van mijn stijl en ervaring leiding kan geven aan een Formule 1-team. Dat is geweldig. We zitten over het algemeen op één lijn hoe we stappen moeten maken met dit team, ik denk dat we in de laatste drie jaar grote stappen gezet hebben, maar we zijn ons er ook van bewust dat we nog niet staan waar we over een paar jaar willen zijn.”