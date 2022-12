Brown prijst aanpak FIA: "F1 wil geen politiek broeinest worden"

De FIA maakte eerder deze maand bekend dat Formule 1-coureurs zonder toestemming van de internationale autosportbond geen politieke statements meer mogen maken tijdens een Grand Prix-weekend. In de afgelopen jaren spraken onder meer Lewis Hamilton en Sebastian Vettel zich vaak uit over bepaalde kwesties. Hamilton droeg in de laatste paar F1-seizoenen geregeld T-shirts waarop politieke boodschappen stonden. Tijdens de Grand Prix van Toscane in 2020 kwam de Brit met een shirt het podium op met de tekst: 'Arresteer de politiemannen die Breonna Taylor om het leven brachten." Die actie zorgde ervoor dat de FIA de event notes vanaf de Russische Grand Prix dat jaar aanpaste. Zo moesten coureurs hun overall tot aan de nek dichtritsen tijdens de podiumceremonie en de daaropvolgende interviews. Vettel maakte in de afgelopen jaren ook vaak politieke statements.

McLaren CEO Zak Brown kan zich vinden in de beslissing van de autosportfederatie, maar zegt wel dat het tricky is: "Sommige onderwerpen zijn goed om in kaart te brengen, andere weer controversieel en weer andere polariserend", aldus de Amerikaan tegen ESPN. "Wij willen een sport zijn die het goed doet. Het is dus zaak om een goede balans te vinden. Het moet niet zo zijn dat bij de start van iedere Grand Prix er weer iemand is met een nieuwe politieke agenda. Dat is niet goed. Het kan afleiden van waar iedereen voor komt en dat is het zien van een race."

Heeft het iets te maken met het WK in Qatar?

De leidinggevende bij het Britse merk McLaren benadrukt dat F1-coureurs en -teams wel een podium blijven houden voor het verspreiden van dergelijke boodschappen en is daar blij om. "Dit is geen verbod, je hebt simpelweg toestemming nodig. De deur staat nog open", vervolgt Brown. "Vrijheid van meningsuiting geldt voor iedereen. Al liep het soms wat uit de hand met bepaalde boodschappen. Doet dat afbreuk aan de focus van de sport? Dit kunnen rijders ook in hun eigen tijd doen. Naar mijn mening hebben F1 en de FIA het recht om te zeggen: dit is de gedragscode die we van jullie verwachten tijdens een GP-weekend. Je mag bij wijze van spreken zelf bepalen wat je van maandag tot vrijdag doet, maar in een raceweekend staan de meeste camera's logischerwijs gericht op de coureurs."

De aanpak van de FIA komt enkele weken nadat voetbalbond FIFA spelers een verbod gaf om de OneLove-regenboogarmband te dragen tijdens het WK in Qatar. "Ik weet niet of dat de trigger was. Ik heb geen idee of het door het WK komt. Politiek is van nature al lastig. Daarom willen zij [de FIA] voorkomen dat F1 een politiek broeinest wordt voor diverse onderwerpen", gaat de zakenman verder. "Dat is denk ik wat we willen vermijden. Laten we van de Formule 1 geen politieke sport maken. Laten we gewoon racen en respect hebben voor waar we dat doen. Er is voor politieke partijen of politieke agenda's geen one-size-fits-all in deze wereld. Ik denk dat er prima een manier gevonden kan worden waarmee alle teams en coureurs hun waarden kunnen uitdragen zonder dat dit op een controversiële manier gaat. Het gebeurt tegenwoordig in bijna elke sport. Door ons ging NFL ook op één knie zitten voor de wedstrijd. In Qatar kwamen armbanden. Dit soort dingen kunnen ons bij de sport vandaan houden. Het is zaak een goede balans te vinden."