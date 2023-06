Yuki Tsunoda begon nog ijzersterk aan de Grand Prix van Spanje. Hij startte achter teamgenoot Nyck de Vries van de vijftiende plek, maar won in de openingsronde al drie posities. Vervolgens snelde hij richting de top-tien en liet hij een zeer goede pace zien. De Japanner kon zich daardoor handhaven in de top-tien, totdat het in ronde 56 van de 66 fout ging.

Zhou Guanyu wilde in bocht 1 met zijn Alfa Romeo buitenom voorbij aan de AlphaTauri, maar daar was geen ruimte meer. De Chinese coureur foeterde op de boordradio dat hij van de baan geduwd werd door Tsunoda, waarna de stewards het incident onder het vergrootglas legden. Zij oordeelden uiteindelijk dat Tsunoda Zhou inderdaad te weinig ruimte gaf, aangezien Zhou vóór de AlphaTauri lag, en naast de baan dwong. De stewards legden Tsunoda een tijdstraf van vijf seconden op. Die bleek zeer pijnlijk, aangezien hij daardoor van de negende naar de twaalfde plaats zakte.

Toen Tsunoda door Motorsport.com gevraagd werd naar zijn reactie op die straf, maakte hij zijn mening heel duidelijk: "Het was een belachelijke straf en het voelt echt oneerlijk." Volgens Tsunoda zat juist Zhou hier fout, omdat hij zou 'doen alsof' er geen ruimte meer was voor een inhaalactie. "Toen ik hem zag aankomen, liet ik hem ruimte. Ik had het gevoel dat hij vroeg opgaf. Hij ging naar de buitenkant en deed alsof hij van de baan geduwd werd, maar dat was niet zo. Er was zeker nog ruimte aan de buitenkant", stelt Tsunoda resoluut. "Ik zette hem natuurlijk onder druk, maar er is nog steeds ruimte, dus ik snap niet zo goed waarom ik een straf kreeg. Het voelt heel oneerlijk, heel wreed."

Tsunoda wist pas na de race van de tijdstraf. Hij is van mening dat hij en zijn team na de race eerst de kans hadden moeten krijgen om hun kant van het verhaal uit te leggen aan de FIA, alvorens de stewards tot een besluit zouden komen. "Ik hoorde het pas na de finish, toen ik erg blij was. Maar na dat bericht was ik echt teleurgesteld. Tegelijkertijd was ik een beetje nieuwsgierig. Het is goed om het gesprek aan te gaan met de FIA omdat ze mij een tijdstraf van vijf seconden hebben gegeven, zonder enige discussie. Het voelt dus oneerlijk."

Zhou was op zijn beurt van mening dat de straf voor Tsunoda niet duidelijker kon zijn. "Het was heel rechttoe rechtaan", legt Zhou het van zijn kant uit. "Ik zat voor hem in de remzone van bocht 1 en midden in de bocht gaf ik veel ruimte. Toen zag ik hem, hij stopte niet. Hij probeerde de remmen los te laten maar hij reed me van de baan. Ik moest ontwijkende actie ondernemen en de escape road gebruiken, anders zouden we zijn gecrasht. Het was vervolgens tricky omdat er veel rotzooi op mijn banden zat. Maar uiteindelijk kon ik hem achter me houden en de positie terugkrijgen."

Video: Het moment dat Yuki Tsunoda punten kostte in de Grand Prix van Spanje