Met de AT04 heeft AlphaTauri niet de beste Formule 1-auto van het veld, maar in handen van Yuki Tsunoda worden er soms punten gescoord. In Australië en Azerbeidzjan pakte de Japanner beide keren een tiende plaats en in België voegde hij daar een derde aan toe. Dit betekent dat er nu drie punten achter de naam van Tsunoda staan. Nyck de Vries scoorde in zijn tien GP-deelnames geen punten en ook Daniel Ricciardo staat vooralsnog met lege handen. Dit betekent dat voorlopig alle punten in de constructeurs gepakt zijn door de 23-jarige coureur.

"Ik ben echt onwijs blij", zegt Tsunoda over zijn Belgische Grand Prix tegen Motorsport.com. "Het team deed het geweldig, de auto vloog en met de afstelling hadden we ons al op zondag gericht. Ik wist daardoor al dat we zouden worstelen in de regen [op vrijdag en zaterdag]. Toch was het in de regen niet heel slecht. Zondag maximaliseerde ik de performance van de auto. Ik ben blij, aangezien ik de laatste races nogal worstelde. Het is een mooie manier om aan de zomerstop te beginnen."

De AlphaTauri-coureur kreeg de tiende plek niet zomaar cadeau. Met prachtige gevechten knokte hij zich de top-tien binnen. "De start was goed en met name in de eerste stint was het goed", vervolgt hij. "We matchten het tempo van Aston Martin. De eerste stint was de sleutel in het scoren van het punt, want Alpine was nog wel een klap sneller dan wij. Er zat ook wel een beetje geluk bij, want een paar auto's voor ons hadden schade of vielen uit. Toch is tiende worden nog steeds erg goed."

Tsunoda werkt momenteel zijn derde Formule 1-seizoen af en gaat vooralsnog behoorlijk goed, dat merkt hij zelf ook: "Consistentie was belangrijk en met name na vorig jaar heb ik die verbeterd", zegt de man uit Sagamihara. "In de eerste paar races was ik blij. Ik wist waarom. Ik zat meer in mijn comfort zone en had een ritme. Na Barcelona verloor ik echter twee keer punten op een vervelende manier. Daarna verloor ik het ritme juist. Ik zag nog veel zaken die beter moesten. Ik worstelde. In de laatste paar Grands Prix probeer ik zo constant mogelijk te zijn. Met name hier [in België] was ik weer in vorm, een beetje zoals aan het begin van het jaar. Ik ben blij en hoop steeds beter te worden."