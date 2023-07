Dat het Red Bull-opleidingsteam een harde leerschool kan zijn, merkte Nyck de Vries onlangs. De Nederlander moest zijn zitje na tien races al afstaan aan Daniel Ricciardo, die door Red Bull Racing uitgeleend wordt voor de rest van het seizoen. De Vries voegde zich daarmee bij een lange rij van coureurs die al vroeg hun F1-zitje bij het opleidingsteam vaarwel konden zeggen. Tegelijkertijd staan er wel veel junioren in de Formule 2, waar maar liefst zes Red Bull-juniors rijden, en Liam Lawson in de Super Formula op de deur van AlphaTauri te kloppen. Yuki Tsunoda weet daarom dat hij er alles aan moet doen om zijn Formule 1-zitje te behouden, aangezien zijn contract eind dit jaar afloopt.

De Japanner weet dat het er hard aan toe kan gaan bij Red Bull, maar wil zich daar voor nu geen zorgen om maken in zijn derde seizoen bij het juniorteam. "Ik niet, nee", antwoordt Tsunoda, gevraagd of hij zich zorgen maakt. "Ik concentreer me gewoon op wat ik moet doen. Het is ook een andere situatie. Het is het niet waard en het is niet logisch om over dat soort dingen na te denken. Ik ben best blij met mijn performance en ik hoor positieve feedback van Red Bull en AlphaTauri. Ik focus me dus op wat ik doe." De coureur uit Sagamihara ziet de komst van Ricciardo juist als een 'goede kans'. "Daniel heeft veel ervaring dus ik kan veel van hem leren. Daar kijk ik naar uit."

Ricciardo heeft er op zijn beurt geen geheim van gemaakt dat hij droomt van een terugkeer bij Red Bull, een zitje waar Tsunoda juist ook interesse in heeft. Of dat nog iets doet met de dynamiek binnen het juniorteam? "Het zal hoe dan ook duidelijk worden... een van de coureurs zal langzamer zijn en de langzamere zal niet naar Red Bull doorstromen. Zo makkelijk is dat. De snellere coureur zal meer kans maken op dat Red Bull-zitje. Dat is hoe het in de Formule 1 werkt."

Andere teamgenoot, zelfde uitdaging

Tsunoda weet dat Ricciardo in zijn Red Bull-tijd succesvol was en zeer sterk was in de races, maar maakt zich weinig zorgen om zijn nieuwe uitdaging. "Het is altijd uitdagend", laat de AlphaTauri-coureur optekenen. "Ik denk dat het uiteindelijk weinig verschil maakt of het nou Daniel of Nyck is, ik moet namelijk toch hetzelfde doen als wat ik tegen Nyck deed. Je moet je teamgenoot verslaan, dat is het belangrijkste. Daniel is geen gemakkelijke coureur om te verslaan. Maar tegelijkertijd blijf ik doen wat ik de afgelopen races heb gedaan. Het is duidelijk dat de snellere man in ieder geval blijft of doorstroomt. Dus dat is het wel."

Ricciardo won in zijn Formule 1-carrière acht keer, waarvan zeven keer namens Red Bull. Met name op het gebied van remmen maakte hij indruk op het circuit. Tsunoda ziet de nieuwe uitdaging daarom ook positief in, aangezien de Australiër al een naam heeft opgebouwd in de F1-paddock. "Nyck kwam hier als een rookie en natuurlijk verwachtte iedereen van mij dat ik hem zou verslaan. Dat is normaal. Daniel heeft meerdere Grands Prix gewonnen en heeft al ervaring in de auto van dit jaar. Ik denk dat het goed is voor mij, dat hij zo hoog ingeschat wordt door mensen. Als ik hem versla, gaat men [mij] meer waarderen, meer dan in de afgelopen races. Maar zoals gezegd gaat het niet zo makkelijk worden. Hij is goed, dat weet ik. Als hij eenmaal vertrouwen in de auto heeft, zal hij net zo presteren als bij Red Bull. Maar zelfs in dat geval zou ik kunnen leren van wat hij doet en waarom hij in staat is geweest om in het verleden goede resultaten te behalen. Dat kun je uit de data halen, dus ik kijk ernaar uit", besluit Tsunoda.