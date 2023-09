Tsunoda weegt af: Ricciardo of Lawson als teamgenoot voor 2024?

Yuki Tsunoda heeft in de afgelopen vijftien Formule 1-races maar liefst drie teamgenoten gehad bij AlphaTauri. Tien races lang had hij Nyck de Vries naast zich, maar vanwege tegenvallende resultaten moest hij zijn zitje afstaan aan Daniel Ricciardo. De Australiër had er net twee races op zitten toen hij in Zandvoort een gebroken hand opliep bij een crash in de Hugenholtz. Daardoor kreeg Red Bull-reserve Liam Lawson de kans om zich te bewijzen in Zandvoort, Monza en Singapore. De 21-jarige Nieuw-Zeelander deed het niet onverdienstelijk en pakte in Singapore zelfs de negende plaats, het beste resultaat van AlphaTauri van dit seizoen.

In aanloop naar de Japanse Grand Prix gaan er geruchten dat Tsunoda dit weekend aangekondigd wordt als AlphaTauri-coureur voor 2024. Naar verluidt zal Ricciardo dan zijn teamgenoot zijn, al hebben de sterke prestaties van Lawson wel tot kopzorgen geleid bij de Red Bull-top. Tsunoda zelf heeft niet direct een voorkeur voor een van de twee en kan nog niet bevestigen dat hij in 2024 voor het zusterteam van Red Bull rijdt.

"We zijn er al over in gesprek, maar het is nog niet bevestigd", zegt Tsunoda. "Maar ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat er van beide kanten pluspunten zijn. Daniel brengt zeker meer ervaring met zich mee. Hij heeft veel feedback en vergelijkingen gegeven, hij kan absoluut gedetailleerder praten over hoe de auto zich gedraagt. Dat helpt de engineers enorm. En ik denk dat de engineers ervan houden, met name hoe hij praat en hoe hij van de ontwikkelingskant heeft geholpen. Dus als het team de auto wil ontwikkelen om competitiever te zijn, dan misschien Daniel."

Moeilijke afweging

Tsunoda heeft niet alleen lof voor de werkwijze van Ricciardo, maar heeft ook een goed woord over voor Lawson. "Liam heeft in de eerste drie races direct goede prestaties neergezet", weet de Japanner. "En hij boekt waarschijnlijk nog steeds vooruitgang. Dus wat betreft performance... Ik heb natuurlijk maar twee races met Daniel gereden en dat was waarschijnlijk niet echt het beste moment voor AlphaTauri. Toen Liam in de Formule kwam was de auto - in Monza en Singapore - best goed. Dus ik denk dat hij een goed moment had [gekozen]."

"Maar," vervolgt de AlphaTauri-coureur, "tegelijkertijd presteert hij zeker goed. Van AlphaTauri weten we dat het een juniorteam is. Ik denk dat er meer risico bij komt kijken als we aan de resultaten over het algemeen denken. Het hangt ervan wat zij [de Red Bull-top] ervan denken. Als zij betere resultaten willen hebben... dan zou Daniel waarschijnlijk makkelijker zijn. Hij heeft meer ervaring en kan die resultaten pakken, maar Liam weet je... Ik weet het niet." Tsunoda geeft toe dat het een moeilijke afweging is. "Ik ben bang om het te zeggen..." Uiteindelijk weet Tsunoda ook wel dat Lawson in Singapore met de negende plaats het beste resultaat van AlphaTauri van 2023 boekte. "Ik heb nooit de negende plaats gepakt, dus ik zal hier wel stoppen. Misschien Liam én Daniel. Drie zitjes!", sluit de thuisheld grappend af.