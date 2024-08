Tsunoda voelt zich klaar voor de top: "Ik ben een completere coureur"

Sinds zijn entree is Yuki Tsunoda een opvallend figuur in de Formule 1. De Japanner van het RB F1 team laat regelmatig zien dat hij een racer pur sang is, maar kwam in het verleden ook herhaaldelijk in het nieuws vanwege zijn opvliegende karakter. De inmiddels 24-jarige coureur geeft in een exclusief interview met Motorsport.com toe dat het onder controle krijgen van zijn emoties de sleutel is tot zijn toekomst. Niet alleen om consistent een hoger niveau te bereiken, maar ook om in aanmerking te komen voor het moeilijke zitje naast wereldkampioen Max Verstappen.

Dat zitje is na de Belgische Grand Prix definitief voor de rest van het seizoen vergeven aan de ondermaats presterende Sergio Pérez, maar dat neemt niet weg dat Tsunoda zelf nog steeds op het stoeltje aast. "Ik heb het gevoel dat ik een completere coureur ben", vertelt de coureur uit Sagamihara. "Als ik van buitenaf kijk, dan denk ik dat ik voorheen – ook al waren mijn prestaties in één ronde of mijn rijgedrag oké – een groot gebrek had aan radiocommunicatie en emotionele controle. Een groot verschil als ik het vergelijk met bijvoorbeeld Daniel [Ricciardo]."

Yuki Tsunoda met Max Verstappen. Foto door: Mark Sutton

"Als je naar een topteam wilt, zijn die dingen erg belangrijk, want topteams verwachten een completere coureur", vervolgt Tsunoda. "Dus ik wilde die dingen verbeteren en een completere coureur zijn, zodat niemand kan klagen over de specifieke dingen. En nu voel ik me er klaar voor, de laatste paar races heb ik die dingen kunnen bereiken. Ik geloof meer in mezelf, heb meer controle, meer consistentie. Dit is wat ik moet doen, me daar op focussen in plaats van op geruchten of wat dan ook."

Tsunoda krijgt veel steun van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die het al vanaf dag één in de Japanse coureur zag zitten, maar hoopt dat een gelijkmatige tweede seizoenshelft ook andere stemmen binnen Red Bull Racing kan overtuigen. "Ze kennen mijn prestaties en ze zijn blij met mijn prestaties", aldus Tsunoda. "Daarom hebben ze mijn contract voor volgend jaar verlengd, dus het is vrij duidelijk. Ik moet gewoon blijven presteren, ze consequent blij blijven maken en hopelijk komen de dingen dan vanzelf. Ik voel me duidelijk klaar om tegen hogere posities en teams te vechten, en ook tegen Max. Maar zij moeten beslissen."