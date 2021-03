Tsunoda over gevloek over boordradio: “Probeer te minderen”

Wie Yuki Tsunoda een beetje gevolgd heeft in de juniorklassen, weet dat de coureur uit Sagamihara enorm fel kan zijn in zijn communicatie richting het team. ‘Shut up!’, schreeuwde hij in 2019 over de boordradio, toen zijn engineer in de Formule 3 hem tijdens een race vertelde wat hij kon doen aan zijn blokkerende achterwielen.

Ondanks dat Tsunoda net komt kijken in de Formule 1, weerhoudt hem dat er niet van om ook in deze omgeving flink van leer te trekken over de boordradio. “Like, come on! I got fucking traffic!”, riep de AlphaTauri-rijder tijdens de eerste oefensessie in Bahrein over de boordradio. Na afloop van de vrijdagse trainingen zei hij over dat moment: “Ik probeer kalmer te worden tijdens de sessies, want dit is namelijk mijn grootste zwakte. Ook mentaal helpt het niet. Vorig jaar vloekte ik heel veel en daardoor verloor ik mijn focus. Daarom probeer ik minder te vloeken. Maar ja, ik werd een klein beetje te emotioneel tijdens de eerste training.” Lachend: “Maar in de tweede training heb ik helemaal niet gevloekt, dus dat was een goede verbetering ten opzichte van de eerste training!”

Tsunoda bracht tijdens de tweede training de zevende tijd op de klokken. Met een 1.31.294 was hij nog geen halve seconde verwijderd van de snelste tijd van Max Verstappen. De Japanner is gematigd tevreden over zijn rondetijd en hoe de dag verder is verlopen. “Ja, het was oké. Het was geen perfect rondje, maar vergeleken met de eerste training presteerde ik over het geheel genomen wel wat beter. Het team heeft gedurende de sessies ook goede progressie met de auto geboekt”, blikte hij terug op het begin van zijn raceweekend. Tsunoda mikt nu op een sterke eerste kwalificatie in de Formule 1. “Ik hoop natuurlijk naar Q3 te kunnen gaan. Het zou fantastisch zijn om bij de eerste zeven of acht te zitten. Mijn voornaamste doel is om zo goed mogelijk te presteren. En mijn teamgenoot te verslaan.”