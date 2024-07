VIDEO: Tsunoda vliegt de muur in in Q3 F1 Hongarije

Het is geen moment saai in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Hongarije. Waar eerder Sergio Pérez crashte en George Russell in Q1 uitviel, is Yuki Tsunoda degene die in Q3 voor het spectaculairste moment zorgt. De Japanner kwam naast de baan en werd daar gelanceerd. Het eindigde voor hem in de vangrail, waarna zijn RB F1-auto goed in stukken lag.