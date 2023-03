Het is voor AlphaTauri nog niet de seizoenstart waar Nyck de Vries, Yuki Tsunoda of teambaas Franz Tost op gehoopt hadden. In Bahrein werd meteen duidelijk dat de AT04 niet de nodige stap vooruit zou brengen voor het zusterteam van Red Bull, dat vorig jaar nog dramatisch afsloot op de negende plaats in het constructeurskampioenschap.

Tsunoda kwam in Bahrein als elfde over de streep en herhaalde dat resultaat in Saudi-Arabië. Het scheelde in beide gevallen niet veel of de Japanner met startnummer 22 zou een puntje hebben gepakt, maar dat zou nog altijd met veel moeite zijn geweest. Het is niet voor niks dat Tost fel van leer trok toen het in de kwalificatie opnieuw op een teleurstelling uitliep. De Oostenrijker stelde dat hij 'geen vertrouwen' meer had in zijn ingenieurs, die hem van de winter nog een goede auto hadden beloofd, maar op de baan blijkt dat vooralsnog niet het geval te zijn.

"We verloren gewoon te veel op de rechte stukken en in de bochten waar je wat downforce nodig hebt", legt Tsunoda uit waar het op het snelle stratencircuit van Jeddah mis ging. "Ik moest in de eerste sector 100 procent geven om het tempo te maximaliseren, om het gat zo groot mogelijk te maken. Maar uiteindelijk verloor ik posities. Het is frustrerend voor ons allemaal. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan en het meeste uit de auto gehaald. Ik streed om de punten, dus ik maakte het nog spannend voor het team, dat is het positieve", lacht Tsunoda.

Potentie

Hoewel AlphaTauri opnieuw puntloos bleef, zag Tsunoda het resultaat in Jeddah wel als een kleine vooruitgang ten opzichte van de race in Bahrein. "We hadden dit tempo niet verwacht. Ik had veel slechter dan dit verwacht", geeft hij toe. "De ingenieurs en monteurs hebben goed werk geleverd. Maar we hebben nog minstens een paar tienden per ronde nodig."

Waar de prestaties van de auto wat tegenvallen, vindt Tsunoda dat hij zelf wel goed heeft gepresteerd in de eerste twee races van het seizoen. "Ik heb in ieder geval mijn potentie getoond. Als ik zo blijf vechten, dan doen zich wel goede kansen voor. Als zo'n kans zich voordoet, dan moet ik die gewoon maximaliseren. Maar tot die tijd moet ik gewoon zoveel mogelijk uit de auto zien te halen, zoals hier het geval was."

Tost verklapte in Jeddah dat AlphaTauri voor de Grand Prix van Australië met updates zal komen. Tsunoda verwacht niet dat deze voor een grote verandering in de rangorde van het team zal zorgen. "We zullen wel zien. Ik heb geen hoge verwachtingen, maar ik moet daar gewoon weer net zo presteren als de voorgaande races. Als de auto goed is, dan hoop ik punten te scoren."