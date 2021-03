‘Hoop dat Tsunoda in de nabije toekomst Verstappen kan verslaan’

Yuki Tsunoda maakt dit weekend bij AlphaTauri zijn debuut in de koningsklasse. Daarmee gaat er een langgekoesterde wens van Honda in vervulling: een Japanse coureur aan de start van de Grands Prix met een auto die wordt aangedreven door een motor van Japanse makelij. Honda heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat men graag een Japanse rijder bij het zusterteam van Red Bull zou zien instappen, maar een geschikte kandidaat diende zich lange tijd niet aan. Nobuharu Matsushita schreef zo af en toe een Formule 2-race op zijn naam, maar zijn definitieve doorbraak in die klasse bleef uit. En het vrijdagoptreden van Naoki Yamamoto bij de Japanse Grand Prix van 2019, met Toro Rosso, was eerder een vriendendienst van Red Bull richting Honda dan dat de 31-jarige serieus voor een zitje werd overwogen.

Van een vriendendienst is dit keer niet echt sprake. Dat Tsunoda een product is van het Honda Formula Dream Project is eigenlijk niet meer dan een leuke bonus voor Red Bull. Want Tsunoda is snel. Heel snel. Velen verwachten dan ook dat Tsunoda gelijk sterk voor de dag zal komen in zijn eerste jaar in de Formule 1. Gevraagd wat de verwachtingen in Japan zijn van Tsunoda, laat Ken Tanaka van Motorsport.com Japan aan ons weten: “De Japanse fans hopen dat Yuki de eerste Japanse coureur wordt die races wint in de Formule 1. Op basis van wat hij vorig jaar in de Formule 2 heeft laten zien, denk ik dat hij dit voor elkaar kan krijgen. Mits hij een goede auto tot zijn beschikking krijgt.”

Tanaka vindt het lastig om Tsunoda te vergelijken met andere Japanners die in de Formule 1 hebben gereden. “Omdat de omstandigheden niet te vergelijken zijn. Als je het vergelijkt met Takuma Sato, Kamui Kobayashi en Kazuki Nakajima, dan kan Yuki zijn Formule 1-debuut maken in de best denkbare omgeving, als je kijkt naar het team waar hij instapt en de steun die hij ontvangt van Red Bull en Honda.” Waar veel Japanse coureurs even de tijd nodig lijken te hebben om te wennen aan het leven en racen in Europa, vond Tsunoda opmerkelijk snel zijn draai. Tanaka: “Ik denk dat zijn vertrouwen en mentaliteit hier de reden voor zijn geweest. Als ik hem spreek, voel ik dat hij enorm veel zelfvertrouwen heeft en dat hij heel sterk in zijn schoenen staat. Hij is niet zomaar ergens van onder de indruk. Ik denk dat hij daarom zo snel heeft kunnen wennen aan het leven in Europa.” Volgens Tanaka hebben we met Tsunoda’s nuchterheid ook meteen zijn grote kracht te pakken. “Hij zei in een interview dat hij niet nerveus is. Zijn kracht is dat hij altijd een race ingaat alsof het allemaal maar normaal is.”

Tsunoda is als een meteoriet door de juniorklassen geschoten. In 2017 reed hij zijn eerste volledige seizoen in de autosport in de Japanse Formule 4 en werd hij derde in het kampioenschap, om een jaar later de titel te veroveren in die klasse. Hierna volgden één seizoen in de FIA Formule 3 en één seizoen in de FIA Formule 2, waarin hij dermate veel indruk maakte dat hij dit jaar dus mag aantreden bij AlphaTauri. Zijn stormachtige opkomst, zijn natuurlijke snelheid en zijn nuchtere grondhouding, sommigen zien overeenkomsten met een zekere Nederlander die dit weekend in Bahrein aan zijn zevende seizoen in de Formule 1 begint. Wat Tanaka vindt van het feit dat Tsunoda met Max Verstappen wordt vergeleken? “Als landgenoot van Yuki vind ik dat geweldig. Maar het spijt me voor alle Nederlandse fans: ik hoop dat Tsunoda Verstappen in de nabije toekomst zal kunnen verslaan!”

VIDEO: Kalff noemt Tsunoda de Japanse Verstappen