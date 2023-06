Yuki Tsunoda heeft vertrouwen in Nyck de Vries: "Hij komt er wel"

Nyck de Vries rijdt dit jaar zijn eerste volledige Formule 1-seizoen, maar worstelt bij AlphaTauri. De Nederlander houdt met moeite teamgenoot Yuki Tsunoda bij. Een gebrek aan consistentie hield de 28-jarige coureur voornamelijk tegen en daardoor pakte hij, net als Williams-debutant Logan Sargeant, nog geen punt. Dat scoren is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan met een ondermaats presterende AT04. De druk op De Vries nam onlangs nog verder toe door uitspraken van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hij uitte zijn onvrede over de prestaties van de voormalig Formule 2- en Formule E-kampioen.

Tsunoda steunt De Vries in een poging het tij te keren. "Nyck moet gewoon alles op een rijtje zetten", antwoordt Tsunoda in Oostenrijk op de vraag van Motorsport.com over de situatie van zijn ploegmaat. "Het tempo is er wel, hij moet gewoon in een goed ritme komen. In de meeste races had hij moeite met consistentie. Ik verwacht wel dat hij er uiteindelijk komt, want in eerdere races en met eerdere resultaten, heeft hij laten zien wat hij kan. Ik weet zeker dat het komt."

Er zijn enkele parallellen te trekken met het debuutjaar van Tsunoda in 2021. De Japanner worstelde toen met het vinden van consistentie, maar liet vaker vlagen van snelheid zien dan De Vries nu doet. Gevraagd door Motorsport.com of Tsunoda vergelijkbare dingen ziet en misschien meer sympathie heeft voor de Nederlander, zegt de Japanner dat het lastig is om beide situaties te vergelijken.

"Ik denk dat de situatie met Nyck wel anders is", gaat hij verder. "Dat ik worstelde in de eerste helft van mijn debuutjaar, kwam niet alleen door mij. Uiteraard konden er zaken beter, maar er was meer aan de hand en dat wist het team ook. Daarnaast racete ik nog maar drie jaar in Europa, daarvoor zat ik twee jaar in Japan. Ze wisten dat ik nog meer ervaring moest krijgen. Nyck laat een goed tempo zien in de vrije trainingen en een aantal kwalificaties. Hij heeft alleen de pech dat we geen snelle auto hebben. Het is dan lastig om goede resultaten te scoren en een goede performance te tonen."