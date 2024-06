Yuki Tsunoda heeft zijn contractverlenging te danken aan zijn prima prestaties in het huidige Formule 1-seizoen. Hoewel de VCARB01 van RB F1 Team zeker niet de beste bolide van het veld is, scoorde de 24-jarige Japanner dit seizoen in vijf van de acht verreden Grands Prix punten. Promotie naar Red Bull Racing zit er echter niet in. Max Verstappen heeft uiteraard een meerjarig contract bij het team uit Milton Keynes en Sergio Pérez verlengde onlangs zijn contract tot en met 2026. Toch heeft Tsunoda er geen probleem mee dat hij nog niet tot Red Bulls hoofdmacht is doorgebroken. "Ik ben erg blij dat ik bij Visa Cash App RB blijf", zegt de Japanner in reactie op zijn nieuwe contract. "Het voelt goed om al zo vroeg in het jaar een beslissing over mijn toekomst te hebben genomen. Daarvoor wil ik iedereen bedanken bij Red Bull en Honda die zo'n belangrijke rol hebben gespeeld in mijn carrière."

Tsunoda heeft zin in het nieuwe avontuur bij het team dat onder de nieuwe teambaas Laurent Mekies aan een transformatie bezig is. "Het team heeft een groot ontwikkelingsproject voor de boeg en ik ben enthousiast om daar deel van uit te maken. Het is geweldig om te weten dat iedereen al het harde werk waardeert dat ik erin heb gestoken en dat het team gelooft dat ik het team verder kan helpen. We hebben dit seizoen al duidelijke vooruitgang geboekt en dat motiveert me om altijd het beste van mezelf te geven en dat is wat ik zal blijven doen met VCARB."

Tsunoda maakte in 2021 als protegé van zowel Red Bull als Honda zijn debuut in de Formule 1 bij het team dat toentertijd nog AlphaTauri heette. Dat deed de coureur uit Sagamihara als de nummer drie van de Formule 2 in het voorgaande seizoen. In zijn debuutseizoen was zijn meer ervaren teamgenoot Pierre Gasly hem nog de baas en dat was in 2022 opnieuw het geval, ondanks dat het verschil kleiner werd. Sindsdien heeft Tsunoda echter een stap gezet, want in 2023 was hij sterker dan teamgenoten Nyck de Vries en Daniel Ricciardo. Met laatstgenoemde rekent hij in het huidige F1-seizoen ook op regelmatige basis af.

Mekies is pas enkele maanden in dienst bij RB F1, maar volgt Tsunoda (die bezig is aan zijn vijfde F1-seizoen) al langere tijd. "Ik heb Yuki's vooruitgang in de Formule 1 met belangstelling gevolgd, zelfs voordat ik terugkeerde naar Faenza en het is indrukwekkend, jaar na jaar." Ook dit seizoen is Tsunoda weer een stuk professioneler geworden, vervolgt Mekies. "De stap die hij dit jaar heeft gemaakt is gewoonweg fenomenaal en hij blijft ons verrassen, race na race. Er is geen twijfel over zijn natuurlijke snelheid en hij koppelt daar nu een veel volwassener aanpak aan. Die combinatie maakt hem een zeer snelle consistente performer en een geweldige teamspeler."

Het is nog onduidelijk wie in 2025 de teamgenoot van Tsunoda wordt bij RB F1. De formatie van teambaas Laurent Mekies heeft meermaals aangegeven dat het tevreden is met het huidige rijdersduo en dus geldt Ricciardo ook als een voorname kandidaat voor het tweede zitje. Dat lijkt op voorhand echter ook te gelden voor Liam Lawson, die momenteel reservecoureur is voor zowel Red Bull als RB. De Nieuw-Zeelander maakte vorig jaar een uitstekende indruk in de vijf races die hij reed als invaller voor de geblesseerde Ricciardo en hij hoopt volgend jaar een vaste plek op de grid te verwerven, waarbij RB de meest logische bestemming is.