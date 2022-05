Yuki Tsunoda maakte zijn ongenoegen over de drukte in de krappe straten van Monte Carlo meerdere keren kenbaar via de teamradio. “Everyone just… come on please”, klonk het onder meer. “In VT1 begon ik wat schreeuwerig”, reageerde de AlphaTauri-coureur na afloop van de trainingen. “In vrijwel elke snelle ronde had ik last van verkeer. In VT2 was dat min of meer hetzelfde. Bovendien maakte ik op de eerste set banden zelf een grote fout. Ik had blokkerende voorwielen en dat leidde tot een flat spot. Daardoor moest ik mijn eerste stint voortijdig beëindigen. Er gingen veel dingen verkeerd. Mijn stressniveau ging over de limiet.”

Uiteindelijk kwam Tsunoda tot de tiende tijd in de tweede sessie, op bijna een halve seconde achterstand van zijn teamgenoot Pierre Gasly (zevende). De 22-jarige coureur snapt dat verkeer voor iedereen een probleem is in Monaco. “Op deze dag was het heel slecht en onverwacht, maar hopelijk is het zaterdag beter”, vervolgde Tsunoda. “Tegelijkertijd weet ik dat ik me op mezelf moet richten. Je kan niet elke keer klagen over verkeer, want iedereen zit in dezelfde situatie. Ik focus me op mijn eigen werk en probeer me zo goed mogelijk voor te bereiden op de kwalificatie.”

Zelf maakte Tsunoda zich overigens ook schuldig aan het hinderen van een andere rijder. Hij ontving zijn vierde reprimande van het seizoen wegens het ophouden van Kevin Magnussen bij het uitkomen van de tunnel in de tweede training. Daarmee is Tsunoda nog één reprimande verwijderd van een gridstraf van tien plaatsen.

Gasly blij met P7

Aan de andere kant van de AlphaTauri-pitbox klonk het een stuk positiever. “Ik moet zeggen dat ik qua prestaties echt heel blij ben met deze vrijdag”, zei Gasly over zijn zevende tijd in VT2. “We bevinden ons aan de top van het middenveld, dus dat is heel positief. Het is me gelukt om probleemloze ronden te rijden, alles samen te krijgen en competitief te zijn. Ik wil niet zeggen dat ik me honderd procent comfortabel voel, omdat ik bij het opzoeken van de limiet de muur wel een paar keer heb geschampt. Maar al met al ben ik best tevreden. We gaan proberen voor zaterdag nog een stap vooruit te zetten.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Monaco