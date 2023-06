Tsunoda vergezelt Vettel en Ricciardo tijdens Formula Nürburgring

In tegenstelling tot Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel zal Yuki Tsunoda echter niet plaatsnemen achter het stuur van een Formule 1-bolide. De Japanner mag wel in een andere snelle bolide rijden, namelijk de Honda NSX GT3 Evo. Deze wordt in meerdere grote GT-klassen ingezet, maar was niet te bewonderen tijdens de 24 uur van de Nürburgring dit jaar. Hoewel het dus geen rit in een Formule 1-bolide is, kijkt de AlphaTauri-coureur wel uit naar het evenement. "Ik heb nog nooit op de Nürburgring gereden, dus ik kijk heel erg uit naar het evenement in september. Ik kan niet wachten om in mijn Honda NSX GT3 Evo te rijden, dat is een ongelofelijke auto, een bewezen racewinnende machine op het hoogste niveau in de GT3-competitie. De Nordschleife is een legendarisch circuit, ik heb het alleen in de Gran Turismo-games ervaren en genoot er toen al enorm van."

Naast Tsunoda zullen dus ook Red Bulls derde rijder Ricciardo en viervoudig wereldkampioen Vettel op de Nordschleife verschijnen als onderdeel van de Red Bull Formula Nürburgring, dat van 8 tot en 10 september plaatsvindt. In dat weekend is dan ook de 12 uur van de Nürburgring van de Nürburgring Endurance Series. Ricciardo stapt dat weekend in de RB8 uit 2012, Vettel gaat plaatsnemen in zijn kampioenschapwinnende RB7. Dat doet hij dan met e-fuels, om te laten zien dat er op verantwoorde manier gereden kan worden in dit soort bolides. Het zal voor het eerst sinds 2013 zijn dat er weer een Formule 1-auto op de Nordschleife te bewonderen is. Toen ging landgenoot en Vettels grote idool Michael Schumacher hem voor in een Mercedes, zes jaar eerder was het al eens de eer aan Nick Heidfeld met de BMW-Sauber F1.06.

Max Verstappen gaf onlangs aan dat hij ook graag mee wilde doen aan de demo met Formule 1-bolides, maar dat Red Bull-adviseur Helmut Marko daar niet aan wilde beginnen omdat de Nederlander dan te gretig zou zijn om het ronderecord te noteren, met alle risico van dien. "Ik had het graag willen doen, ja, maar mocht niet van Helmut", lachte Verstappen. "Hij weet natuurlijk ook wel dat ik toch de limiet op zou zoeken", gaf de Nederlander aan graag voor een snelle rondetijd te gaan in de Groene Hel. "Ik was er absoluut wel voor gegaan ja, maar goed, dan heb je eigenlijk ook goede banden nodig in plaats van demobanden. En dat mag natuurlijk weer niet."