In 2021 maakte Yuki Tsunoda zijn Formule 1-debuut, maar die verliep zeker niet zoals gehoopt. De Japanner maakte regelmatig fouten en parkeerde zijn AlphaTauri meermaals in de muur. In de hoop op verbetering verhuisde Tsunoda naar Faenza, waar de fabriek van het zusterteam van Red Bull staat. Hij toonde vervolgens de vereiste verbetering en kreeg daarop een contractverlenging, maar dat was slechts voor één seizoen. Dat betekende dat hij in 2022 opnieuw aan de bak moest en zichzelf moest bewijzen als hij langer in de Formule 1 wilde blijven.

Daar is hij dus uiteindelijk in geslaagd, al ging dat wel met de nodige moeite. Hij werd pas in september bevestigd als AlphaTauri-coureur en kreeg opnieuw maar één seizoen. "Ik gaf natuurlijk alles, maar als ik terugkijk werd ik een lange tijd heel erg afgeleid, met name toen ik tussen Azerbeidzjan en Japan geen contract had", zegt Tsunoda. "Toen vergat ik te genieten van de Formule 1. Het voelde toen alsof ik alleen maar voor het team reed om een contract te krijgen, dat zou niet zo moeten zijn."

Tsunoda stelt wel genoten te hebben van de eerste seizoenshelft, toen hij duidelijke vooruitgang liet zien en het teamgenoot Pierre Gasly regelmatig lastig maakte. "Dat was voor mij het belangrijkste. Je wil er gewoon niet over nadenken. Ik rijd niet voor contracten, ik rijd om te laten zien dat mijn prestaties de beste zijn omdat ik me in deze positie bevind. Ik geloof nog steeds dat ik een van de beste coureurs ben en ik wil dat laten zien en bewijzen door resultaten."

Dat heeft uiteindelijk tot het besef geleid waardoor hij dit seizoen een mentale switch kon maken. Dat wordt niet makkelijk gemaakt door het feit dat AlphaTauri dit jaar tegenvallend presteert. Tsunoda is met Nyck de Vries als teamgenoot nu de meest ervaren Formule 1-coureur van de twee, waar dat vorig jaar nog Gasly was. Ook al zijn er nu dus meer verwachtingen van Tsunoda, voelt de Japanner niet meer zoveel druk als voorheen.

"Ik geniet veel meer dan voorgaande jaren", meent Tsunoda. "Ik weet hoeveel het racen en de Formule 1 voor mij betekenen, wat ik twee jaar geleden niet zo voelde zoals nu. Ik voelde vorig jaar bij elke race wel dat ik iets beter kon doen, zelfs in de kwalificatie voelde ik dat. Zeker in je derde jaar kan er van alles gebeuren en als je zo doorgaat, verlies je je zitje. Dus ik kon opnieuw nadenken over hoeveel de Formule 1 en autosport voor mij betekenen. Door daar op een vrije dag na het seizoen over na te denken, veranderde er iets."

"Ik keek een paar documentaires en wilde niet die gozer zijn die veel spijt heeft, dat ik niet in staat was om volledig te presteren in de Formule 1 en er niet meer rijd. Die mentaliteit maakt me sterker, nu is het moment om mezelf op professioneel vlak echt te veranderen. Ik heb niet eens geprobeerd om te veranderen, ik probeerde gewoon zo ontspannen mogelijk te zijn, om me op mijn gemak te voelen, maar tegelijkertijd ook van elke race te genieten en een goede prestatie en volle inspanning te leveren", besluit de AlphaTauri-coureur.