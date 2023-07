Tsunoda over updates AlphaTauri: “Niet verbeterd zoals verwacht”

AlphaTauri meldde voor de Grand Prix van Groot-Brittannië bij de FIA acht wijzigingen aan de AT04. De werkgever van Yuki Tsunoda en Nyck de Vries introduceerde op Silverstone onder meer een nieuwe vloer, diffuser en achtervleugel. Tsunoda zei vrijdag na de vrije trainingen echter weinig verbetering te zien. De Japanner klokte in de eerste oefensessie de zestiende tijd, gevolgd door een achttiende plek in VT2.

“Tot dusver zien we geen tekenen van een enorme verbetering”, antwoordde Tsunoda toen Motorsport.com hem vroeg naar de updates. Hij merkt wel verbetering tijdens het rijden, maar dit komt nog niet tot uiting in de resultaten. “Tot nu toe ziet het er niet goed uit, het resultaat is nog niet goed. Op sommige gebieden merken we zeker wat verbetering, maar op andere gebieden hebben we ons niet verbeterd zoals we hadden verwacht. Dus we moeten er goed naar kijken.”

Pirelli heeft voor dit weekend banden met een nieuwe constructie meegenomen, maar volgens Tsunoda staan de problemen van AlphaTauri los van het aangepaste rubber. De 23-jarige coureur heeft vooralsnog niet het vertrouwen dat hij zaterdag in de kwalificatie voor een plek in Q3 kan gaan. Hij focust zich in eerste instantie op het bereiken van het tweede segment.

Jonathan Eddolls, chief race engineer bij AlphaTauri, is in tegenstelling tot Tsunoda wel positief over de updates. Volgens hem zoekt het team nog naar de juiste afstelling voor Silverstone, waardoor de updates nog niet tot hun recht zijn gekomen. “De analyses tonen aan dat de updates op zich goed functioneren”, vertelde Eddolls. “Voor de tweede vrije training hebben we nog wat aanpassingen gedaan, maar eerlijk gezegd hebben we voor beide wagens niet de ideale balans gevonden voor een korte run op zachte banden. We misten grip aan de voorkant, wat hier veel tijd kost. We denken dus dat er nog tijdwinst te boeken is met een betere balans.”

Video: Nyck de Vries heeft lekke band in slotfase VT2