Tost: Tsunoda neemt ‘uitzonderlijke’ kwaliteiten mee naar AlphaTauri

De 20-jarige Tsunoda maakt in 2021 promotie naar de Formule 1, nadat hij in 2020 een uitstekend debuutseizoen draaide in de Formule 2. Hij won drie races en eindigde daarmee op de derde plaats in de titelstrijd, achter kampioen Mick Schumacher en runner-up Callum Ilott. Belangrijker was echter dat hij daarmee voldoende punten verdiende voor een superlicentie én dat hij Red Bull hiermee overtuigde dat hij klaar was voor een debuut in de F1. Tsunoda krijgt echter maar beperkt de kans om te wennen aan zijn nieuwe kantoor, want het aantal testdagen voor de start van het seizoen 2021 is teruggebracht tot drie. Voor iedere coureur van het team blijft er daardoor anderhalve testdag over in de nieuwe auto, waarop AlphaTauri heeft besloten om voor Tsunoda een testprogramma in oudere auto’s van het team op te zetten.

Desondanks verwacht teambaas Franz Tost dat Tsunoda in 2021 de gebruikelijke uitdagingen voor een nieuwkomer in de F1 kan verwachten. Toch verwacht hij ook dat de Japanner de ruimte gaat vinden om zijn kwaliteiten te etaleren. “We verwachten dat zijn leercurve behoorlijk steil is, dus hij zou al redelijk snel goed moeten kunnen presteren”, zei Tost na de onthulling van de AlphaTauri AT02. "Natuurlijk gaat hij betrokken raken bij een aantal crashes. Dat is onderdeel van het ontwikkelingsprogramma. Maar zijn wagenbeheersing, zijn kracht bij het remmen en zijn snelheid in snelle bochten zijn uitzonderlijk. Als hij doorgaat met zijn leerproces, zoals hij dat deed bij de tests op Imola en Abu Dhabi vorig jaar, dan weet ik zeker dat we een aantal fantastische races gaan zien.”

'Zoveel mogelijk' leren van Gasly

Zelf weet Tsunoda ook dat hij het nodige te leren heeft, al is het maar door de verschillen tussen de Formule 2 en de Formule 1. “De snelheid van de auto is natuurlijk een groot verschil, maar ook het feit dat het seizoen veel langer is. Ook qua techniek is de F1 een grote stap omhoog. Daarnaast zijn er veel complexe procedures, die ik zo snel mogelijk moet leren, en het team is qua omvang veel groter”, erkent hij. Voor zijn debuutseizoen wordt Tsunoda gekoppeld aan enkelvoudig GP-winnaar Pierre Gasly. “Het eerste doel voor iedere coureur is om je teamgenoot te verslaan, maar het wordt lastig om Pierre te verslaan. Hij is een ongelooflijk talent en ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk van hem te leren dit seizoen, want ik heb al gezien hoe goed hij in het team is geïntegreerd.

Ook Tost verwacht dat Tsunoda op veel vlakken kan leren van zijn meer ervaren teamgenoot. “Pierre is een zeer handige coureur en hij heeft nu ook de noodzakelijke ervaring om een leider te zijn voor het team en voor Yuki. Iedere coureur vergelijkt zichzelf met zijn teamgenoot, dus hoe beter die is, hoe meer je gepusht wordt om jezelf te verbeteren. Yuki kan op alle vlakken veel van Pierre leren, bijvoorbeeld met het vergelijken van rondetijden, de afstelling van de auto en de lijnen tijdens het rijden. Dit is allemaal heel belangrijk, vooral op de circuits die nieuw zijn voor Yuki. Als je een sterke en ervaren teamgenoot hebt kan je veel verschillende parameters vergelijken, wat helpt om je eigen prestaties te verbeteren.”

VIDEO: Bekijk de onthulling van de AlphaTauri AT02