Zowel op als naast de baan zijn het interessante tijden bij Red Bull Racing. Op sportief vlak heeft Max Verstappen zijn zorgen uitgesproken over het gebrek aan snelheid in de RB20, al ligt zijn teamgenoot nog meer onder een vergrootglas. Sergio Pérez staat al weken onder enorme druk, waarbij Helmut Marko aan deze website heeft laten weten dat er een evaluatiemoment volgt in de zomerstop. "We hebben de Racing Bulls ook nog" duidt hij erop dat de evaluatie beide teams omvat. Pérez moet leveren om zijn zitje te behouden, maar als dat laatste niet het geval is, dan heeft Red Bull meerdere opties. Zo azen Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo en Liam Lawson allemaal op het plekje. Laatstgenoemde heeft na Silverstone een filmdag in de RB20 mogen afwerken, terwijl Ricciardo verrassend genoeg ook weer volop in de race is.

Dat laatste hangt onder meer samen met twijfels binnen Red Bull Racing of Tsunoda ondanks zijn pure snelheid de rust heeft om zich bij een topteam staande te houden. De Japanner toont zich echter zeer uitgesproken tijdens de mediadag in het Belgische Spa. "Ik weet niet of ze me wel of niet serieus overwegen voor dat zitje. Misschien zijn er op de achtergrond wel gesprekken gaande, maar behalve Max krijgt niemand daar volgens mij informatie over. Ik hoop dat ik in die gesprekken word genoemd en heb volgens mij alles gedaan wat ik moest doen. Ik ben best blij met mijn prestaties tot vandaag de dag. Wat moet ik nog meer doen dan?", vraagt hij zich in gesprek met onder meer Motorsport.com hardop af. "Het is vrij duidelijk als je kijkt naar de punten die ik scoor vergeleken met anderen. Ik ben best blij met alles wat ik heb laten zien en dat is het enige dat ik waar ik invloed op heb. Over alle andere dingen heb ik geen controle."

Tsunoda zegt wel te weten dat het belangrijke weken zijn voor hem en zijn Red Bull-collega's. "Behalve voor Max zijn eigenlijk alle races cruciaal voor de Red Bull-coureurs. Ik ben eraan gewend en doe gewoon mijn ding. Als je kijkt naar hoe vaak ik Q3 heb gehaald of naar het aantal punten, dan heb ik volgens mij genoeg bewezen. Deze race wordt natuurlijk ook weer belangrijk, maar laten we zien hoe het gaat."

Geen gesprekken met Marko en Horner over Red Bull-zitje

Waar Tsunoda in de publiciteit volop inzet op het Red Bull-zitje, zegt hij daar met Helmut Marko en Christian Horner nog geen gesprekken over te hebben gevoerd. "Nee", luidt het antwoord simpelweg. "Ik weet niet hoe dat met de anderen zit, maar afgaande op hun reacties lijken zij ook geen gesprekken te voeren. Ik weet alleen niet hoe het met de coureur zit die momenteel niet racet", duidt hij op Lawson. "Ik wil dat zitje natuurlijk honderd procent, maar ze moeten gewoon zo snel mogelijk beslissen."

Het enige gesprek dat Tsunoda met Marko heeft gevoerd, was volgens hem lastig te peilen. "Waar was dat ook alweer? In Spanje? O, nee, Oostenrijk! Daar vertelde hij me 'de komende races worden belangrijk voor de toekomst'. Oostenrijk was niet goed voor mij, waardoor ik dacht 'misschien praat hij over mijn eigen F1-zitje in plaats van over het Red Bull-zitje'. Dat is ook typisch Helmut. Als je één à twee races niet presteert, dan komt hij meteen om de druk erop te zetten. Ik ben daar wel aan gewend, al is het vrij duidelijk wat ik in Silverstone en Hongarije heb laten zien. Daarna heb ik geen gesprek meer gehad."

Gevraagd wat er precies in Tsunoda's contract voor volgend jaar staat - of dat specifiek voor het zusterteam is of niet - erkent de Japanner zelf ook niet te weten wat erin staat. "Volgens Helmut kunnen ze dingen veranderen zoals ze maar willen. Een contract betekent op zichzelf haast niks. Ik heb het contract eerlijk gezegd ook niet goed gelezen, dus whatever..." In realiteit hebben Horner en Marko al meermaals laten weten dat alle coureurs een Red Bull-deal hebben, waardoor wisselen probleemloos kan en het team niet vaststaat. In reactie op de uitgesproken Tsunoda heeft Marko in Hongarije al aan Motorsport.com laten weten: "Yuki moet eerst maar eens afwachten wat de beslissingen worden."