AlphaTauri begon het Formule 1-seizoen 2023 met Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Laatstgenoemde verdiende zijn F1-zitje bij de Red Bull-familie naar aanleiding van een sterk debuut bij Williams in de Italiaanse Grand Prix van 2022. De 28-jarige Nederlander kwam met een bak ervaring in Faenza aan en werd door Red Bull-adviseur Helmut Marko min of meer al voor de seizoensstart gebombardeerd tot leider bij het opleidingsteam. De Vries had echter moeite zijn draai te vinden en werd nagenoeg elk raceweekend overklast door zijn Japanse teamgenoot, die wel twee volledige F1-seizoenen meer ervaring had. Er werd echter meer over tegenvallende De Vries geschreven dan over Tsunoda.

Na de Britse Grand Prix hadden Marko en de zijnen er genoeg van. De Fries werd aan de kant gezet en vervangen door oud-Red Bull-coureur Daniel Ricciardo. De Australiër overtuigde Marko na een aantal ronden tijdens een Pirelli-bandentest op Silverstone. In Hongarije keerde de achtvoudig Grand Prix-winnaar voltijd terug, dit keer als ploegmaat van Tsunoda. Met de komst van The Honey Badger heeft de Japanner een coureur naast zich die al meerdere keren wedstrijden wist te winnen en daar is 'ie zich bewust van, zo laat hij tegenover Motorsport.com weten.

"Er ligt een lastige uitdaging voor me, maar tegelijkertijd is deze situatie ook compleet nieuw. Ik leer erg veel. Ik strijd nu tegen een ervaren coureur en niet zomaar een. Hij is een topcoureur, waarvan we weten dat 'ie snel is. Ik wist dat in ieder geval wel", steekt de 23-jarige coureur uit Sagamihara van wal. Tsunoda merkt bijvoorbeeld dat Ricciardo anders met het team omgaat dan hijzelf doet. "Ik kan wat dat betreft veel van hem opsteken. Er komt nu ook meer druk bij mij te liggen. Dat zorgde er al voor dat ik een beetje gehaast dingen deed en waardoor ik wat meer foutjes maakte."

In Hongarije moest Tsunoda in zowel de kwalificatie als Grand Prix zijn meerdere erkennen in de 34-jarige coureur, maar op Spa-Francorchamps waren de rollen omgedraaid. Ricciardo begon wel als elfde, maar een sterk rijdende Tsunoda knokte zich de punten in en werd tiende. "[In België] bracht ik alles goed samen, al was het niet makkelijk", vervolgt hij. De F1-coureurs mogen de komende weken op adem komen vanwege de zomerstop. Eind augustus gaat het circus verder in Zandvoort, dat de tweede seizoenshelft inluidt. "Ik kijk ernaar uit om tegen hem te strijden in de tweede helft van het seizoen."

