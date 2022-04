Komend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma en dat betekent een thuiswedstrijd voor AlphaTauri. Het is dit weekend tevens de eerste sprintrace van het F1-seizoen. Dit betekent een andere indeling van het weekend met veel minder trainingstijd. Yuki Tsunoda maakte zich daar in zijn debuutjaar nog wel druk om, maar in de afgelopen twaalf maanden heeft hij een hoop zelfvertrouwen gekweekt. Zodoende kijkt de Japanner ook uit naar de vierde GP van 2022.

"Vorig jaar maakte ik me altijd druk als er een sprintrace voor de deur stond. Je krijgt namelijk maar één vrije training voor de kwalificatie. Ik voel dit jaar al veel meer vertrouwen. Imola is ook geen onbekende plek voor mij, ik heb hier echt ontzettend veel rondjes gereden", vertelt Tsunoda, die momenteel met vier punten dertiende staat in het klassement. "Ik weet nu ook beter hoe ik dergelijke weekends moet aanvliegen, dus hopelijk kan ik weer een paar punten bijschrijven. De baan is wel een stukje smaller dan de vorige circuits. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe auto's zich hier gedragen. Ik denk wel dat de kerbstones anders benaderd moet worden dan vorig jaar. Ik ben in ieder geval goed voorbereid. Ik heb hier dus al veel gereden en heb de afgelopen week ook tijd doorgebracht in de simulator."

Een ander bijkomend voordeel aan de race op Imola, is dat Tsunoda niet in een hotel hoeft te verblijven. De Japanner is vorig jaar naar Italië verhuisd. Zijn woning ligt om de hoek. "Nu voelt het helemaal als een thuiswedstrijd", vervolgt hij. "Ik kan elke nacht in mijn eigen bed slapen, dat is een stuk beter dan in een hotel. Het gaat wellicht raar aanvoelen, maar ik verwacht dat dit wel bijdraagt aan mijn focus op de race."

AlphaTauri kan dit weekend wellicht een flinke stap maken. De Italiaanse renstal neemt upgrades mee en teamgenoot Pierre Gasly liet onlangs weten dat hij veel verwacht van de nieuwe componenten.