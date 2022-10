Nadat corona er twee jaar voor zorgde dat de Grand Prix van Japan niet op de kalender stond, is de Formule 1 dit weekend terug op Suzuka. Voor Yuki Tsunoda wordt het zijn eerste thuisrace in de Formule 1. De Japanner in dienst van AlphaTauri kan niet wachten om te beginnen. “Aan de ene kant is het gewoon een normale race, maar aan de andere kant is het de race waar ik al naar uitgekeken heb sinds ik in de Formule 1 kwam. Ik heb in de Formule 4 veel op Suzuka gereden, dus ik heb wat ervaring. Maar toen ik recent in de simulator over het circuit reed in een Formule 1-wagen, voelde het totaal anders. Omdat je meer downforce hebt, kun je meer op het gas in een F1- dan een F4-wagen. De blik op de baan verandert compleet. Het is als een heel nieuw circuit. Mijn ervaring uit het verleden is nog steeds nuttig en ik weet hoe ik moet rijden over Suzuka. Ik kijk er enorm naar uit om voor mijn thuisfans te racen.”

Tsunoda vindt het mooi hoeveel steun hij krijgt. “Ik weet dat er veel fans geïnteresseerd zijn in deze race. Ik kan me niet voorstellen hoe het zal zijn. Het wordt echt anders dan alle andere weekenden, maar ik heb zin in deze nieuwe ervaring. Ik ben blij met alle aandacht, want ik ben niet een persoon die veel druk voelt van andere mensen. Als ik rijd, heb ik alleen maar aandacht voor mezelf en alle steun zal me elke ronde extra energie geven op een positieve manier. Dat is handig en fijn. Veel van mijn vrienden en familie komen naar Suzuka en ik weet dat zelfs degene voor wie ik geen pas kon regelen, tickets gekocht hebben. En een heel belangrijk laatste punt: Ik kan een hele week Japans eten!”

Ook zijn teamgenoot Pierre Gasly kijkt uit naar de historische baan. “Suzuka is een ongelofelijke baan, zeker de eerste sector met alle snelle bochten. Het is zeker een van mijn drie favoriete circuits. Om erheen te gaan als een Honda-coureur, geeft altijd een speciaal gevoel in Japan voor eigen fans. Ik was er met Honda aan het begin van hun laatste periode in de Formule 1, en daarvoor racete ik met ze in de Super Formula. Ik krijg veel steun in Japan en het was erg jammer dan we er de laatste jaren niet konden rijden. Vooral omdat ik van de cultuur houd, net als van Tokyo en het eten, al is Yuki de expert op dat gebied. Ik ben dus erg blij dat we er weer gaan racen. De laatste keer dat we er waren, in 2019, had ik een goed weekend. Ik kwalificeerde als negende en finishte als zevende. Nu is het kijken wat we dit jaar kunnen doen.”