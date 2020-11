Tsunoda: Red Bull stak stokje voor terugkeer in Euroformula Open

Afgelopen week testte Tsunoda voor het eerst met een Formule 1-auto. De Japanner is de favoriet voor het tweede plekje bij AlphaTauri en dat team liet hem testen in de Toro Rosso STR13 uit 2018. Hij reed bij die test meer dan 300 kilometer, waardoor hij nu in actie kan komen tijdens een vrije training. Na afloop van de test onthulde Tsunoda dat hij door Carlin, zijn werkgever in de Formule 2, werd uitgenodigd om mee te doen aan de Euroformula Open-races op Spa-Francorchamps. Ondanks dat hij vorig seizoen nog in dat kampioenschap reed, sloeg Tsunoda de uitnodiging af.

De reden dat Yuki Tsunoda die mogelijkheid moest laten schieten, waren instructies van Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker, in zijn functie ook verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van de renstal, vond dat de coureur zich uitsluitend moest focussen op de F1-test bij AlphaTauri. “Ik kreeg van Carlin een uitnodiging voor de Euroformula Open, ze wilden dat ik op Spa mee zou doen aan een race”, vertelde Tsunoda. “Ik vroeg het aan Helmut [Marko] en hij zei: ‘Nee, je moet je focussen op de Formule 1 en niets anders. Focus je alleen op de F1 om de 300 kilometer te bereiken’.”

Voordat Tsunoda zijn debuut in de Formule 1 kan maken, moet hij een superlicentie bemachtigen. Daarvoor dient hij het Formule 2-seizoen af te sluiten in de top-vijf van het kampioenschap. Vooralsnog heeft de Carlin-coureur een uitstekende uitgangspositie om dat te bewerkstelligen, want met alleen de twee ronden in Bahrein voor de boeg bezet hij de derde plek in de titelstrijd. Zijn achterstand op leider Mick Schumacher is 44 punten, maar de verschillen achter Tsunoda zijn klein. Zo heeft Nikita Mazepin, de nummer zes in de tussenstand, slechts zeven punten minder.

De druk staat dus vol op de ketel bij Tsunoda, maar zelf denkt hij daar anders over. Naar eigen zeggen is er niets veranderd, omdat de doelstelling aan het begin van het jaar al duidelijk was. “Het maakt niet echt een verschil, ook nu niet. Vanaf januari heb ik mezelf op die mentaliteit voorbereid, dus ik voel en voelde hier niet veel stress over. Ik moet me focussen op de vrije training in de Formule 2, de eerste bocht, de eerste remzone en wat ik moet doen. Ik moet me sessie na sessie en ronde na ronde blijven focussen.”