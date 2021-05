Tsunoda had na sterk F1-debuut te hoge verwachtingen van zichzelf

De verwachtingen van Yuki Tsunoda waren voorafgaand aan zijn eerste Formule 1-race hooggespannen, wat mede kwam dankzij enkele snelle rondetijden tijdens de wintertests. In de seizoensopener in Bahrein was er vervolgens een uitstekende negende plaats, waarna hij door Ross Brawn de beste rookie sinds lange tijd werd genoemd. In de vier races die daarna zijn verreden, slaagde de coureur van AlphaTauri er echter niet in om zijn puntentotaal verder op te krikken. Vorige week in Monaco was hij zelfs maar zestiende, terwijl teamgenoot Pierre Gasly zesde werd.

In de Beyond the Grid-podcast erkent Tsunoda dat hij te hoge verwachtingen van zichzelf had na zijn daverende debuut: “Ja, als ik eerlijk ben. Dat kwam vooral door Bahrein, waar het heel erg goed ging. Ondanks een paar foutjes in de kwalificatie waardoor ik in Q2 bleef steken, ging het nog steeds heel goed en kon ik punten scoren in mijn eerste race. Vanaf dat moment legde ik de lat behoorlijk hoog voor mezelf. Met name voor de race die daarna kwam, in Imola. Daar wilde ik in de top-vijf eindigen. Ik was absoluut te hoog aan het mikken. Zo probeerde ik in de kwalificatie een verbluffende ronde te rijden, een droomronde. Maar dat is helemaal niet nodig in Q1. Het was puur de adrenaline. En vervolgens eindigde ik in de muur. Dus ja, ik denk dat ik aan het begin van het jaar te veel van mezelf verwachtte.”

AlphaTauri-collega Gasly liet ondertussen zien wat er mogelijk was met de AT02 door in de afgelopen vier races steevast in de punten te eindigen. Tsunoda is onder de indruk van wat de Fransman laat zien. “Hij is heel erg sterk over één ronde. In de kwalificatie weet hij het steeds weer voor elkaar te krijgen. Hij maakt nauwelijks fouten op zaterdag. Ik ben vooral onder de indruk van hoe hij met de wind omgaat. Hij weet zich heel erg goed aan te passen. Als je tijdens de derde training bijvoorbeeld meewind hebt in een bepaalde bocht en in de kwalificatie ineens tegenwind, moet je die bocht op een andere manier aanvliegen. Dat doe ik nu nog niet optimaal. Met tegenwind rem ik op dezelfde plek als met meewind. Maar hij past zich elke keer goed aan, elke sessie weer. En in de kwalificatie vallen alle puzzelstukjes op hun plek.”

Video: Met Yuki Tsunoda achter de schermen bij AlphaTauri