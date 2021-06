Tsunoda start Franse GP vanuit de pitstraat na bakwissel

Formule 1-rookie Yuki Tsunoda zorgde zaterdag in de kwalificatie voor de race op het circuit Paul Ricard voor een code rood. De Japanner verloor bij het uitkomen van bocht 1 zijn AT02 en schoof vervolgens achterstevoren bij bocht 2 de bandenstapel in.

Veel schade leek dat zo op het oog niet te hebben opgeleverd, maar het team uit Faenza heeft toch maar besloten om de versnellingsbak te wisselen. Daarmee verbreekt AlphaTauri de regels voor het parc fermé en dus moet Tsunoda de race vanuit de pitstraat beginnen. Erg veel verschil maakt dat niet: de Japanner was door zijn crash al veroordeeld tot de laatste plek op de startgrid.

Het was overigens al de derde keer dat Tsunoda in de kwalificatie voor een code rood zorgde. Eerder deed hij dat op Imola en ook in Baku ging het mis in de kwalificatie. Na het incident op Imola moest Tsunoda ook al zijn versnellingsbak wisselen. Omdat volgens het sportief reglement van de FIA een bak zes races op rij gebruikt moet worden, hangt Tsunoda ook nog een gridstraf boven het hoofd. "De versnellingsbak werd vervangen voordat de zes opeenvolgende evenementen verstreken waren. Daarom is dit niet in lijn met artikel 23.5a van het 2021 Formula One Sporting Regulations en ik verwijs deze zaak door naar de stewards voor hun overweging", aldus FIA-gedelegeerde Jo Bauer.