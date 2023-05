Yuki Tsunoda begon in de sprintrace van de zestiende plek met teamgenoot Nyck de Vries twee plaatsen achter zich. De Nederlander had een prima start en haalde de Japanner op de exit van bocht 2 in. Tsunoda keek aan de buitenkant van bocht 3, maar op de exit van die bocht hield De Vries zijn lijn. Tsunoda kwam zo tussen de muur en de AlphaTauri van zijn teamgenoot in te zitten en liep voorvleugelschade op. Dat leidde tot een crash in bocht 13, waarna hij met een lekke band terugkeerde naar de pits.

Na de sprintrace wilde Tsunoda De Vries niet bij zijn naam noemen. Hij stelde dat 'een of andere coureur' hem in de muur duwde. Ook toen later gevraagd werd om de schuldige aan te wijzen, liet hij de naam van De Vries in het midden. "Dat kan ik hier niet zeggen", aldus de Japanner.

Tsunoda geeft aan dat de twee coureurs elkaar niet hebben gesproken na het incident, maar kreeg voor de race nog wel verontschuldigingen aangeboden door de Nederlander. "We hebben eerlijk gezegd geen gesprek gehad. Maar vanochtend, toen we aan het ontbijt zaten, kwam hij naar mijn tafel om zich te verontschuldigen. Dus het zit wel goed en we hebben ons volledig gereset. Alles zit goed."

De Grand Prix van Azerbeidzjan verliep voor Tsunoda een stuk beter dan die sprintrace. Hij begon na de sterke kwalificatie op vrijdag van de achtste plaats en kon zich goed handhaven in de top-tien. Daar eindigde hij uiteindelijk ook, al was dat wel op de laatste plek van die top-tien. Het was het tweede punt van het seizoen voor Tsunoda en AlphaTauri. "Het was een moeilijkere race dan verwacht", geeft Tsunoda toe. "Ik had me meer ingesteld op een zevende of achtste plek. Maar we verloren veel in de tweede sector. We hadden wat downforce weggehaald om ons meer te focussen op het rechte stuk en slaagden daar ook in, maar ik verloor veel in de tweede sector. Desondanks heeft het team het fantastisch gedaan, wetende dat we niet veel ronden in een long run hadden gereden. De monteurs hebben goed werk verricht door mijn beschadigde auto te repareren. Het zijn punten, maar dit punt is belangrijk. We moeten op deze manier doorgaan."

AlphaTauri is niet zoals gehoopt aan het seizoen begonnen. Toch heeft het team sinds de introductie van de nieuwe vloer in Australië al wat vooruitgang geboekt. Dusdanig dat de achtste plek in de kwalificatie mogelijk was. "Als team hebben we absoluut een goede stap gezet, dat had ik niet verwacht in Azerbeidzjan. Ik wist dat we hier normaliter een goede auto hebben, maar had dat niet in deze mate verwacht. Ik ben blij dat ik deze kans voor mijzelf kon maximaliseren. Dit is mijn derde jaar, ik heb de ervaring... Zeker sinds de tweede seizoenshelft van vorig jaar zit ik in een ritme en ik heb dat momentum vast kunnen houden. Ik ben blij met mijn vorm."