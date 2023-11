Tsunoda sloot zichzelf op na dramatische crash F1 Mexico

De race van AlphaTauri-man Yuki Tsunoda had twee gezichten. De Japanner had een uitstekende pace te pakken, maar na een botsing met Oscar Piastri verdwenen de voor het grijpen liggende punten als sneeuw voor de zon. De 23-jarige coureur voelde zich dusdanig schuldig dat hij na de crash zichzelf opsloot. "Normaal gesproken kan ik in Mexico van alles genieten, maar nu besloot ik alles te schrappen en mezelf op te sluiten", verklaart Tsunoda aan de vooravond van de Braziliaanse Grand Prix.

Tot het moment dat Tsunoda met Piastri in de clinch kwam, verliep de race van AlphaTauri-rijder uitstekend. De Japanse coureur moest vanuit de achterhoede aan de race beginnen na een gridstraf, maar op race pace lagen punten voor het grijpen. Door zijn fout gingen die kansen verloren. "Het ging tot dat moment heel erg goed", vertelt de man zelf. "Ik voelde me dus heel erg gefrustreerd [na de crash], het was heel moeilijk om al die frustratie te verteren." Volgens Tsunoda had er een heel mooi resultaat in gezeten: "Het was een grote kans. Ik denk zelfs dat P5 erin zat." Na het incident kwam de Japanner als zestiende terug op de baan, waarna hij alsnog een knappe twaalfde plek binnensleepte.

Na een vraag van Motorsport.com over of dit een goede manier van omgaan met frustraties is, antwoordt Tsunoda: "Ik voelde me vooral enorm schuldig. Ik weet niet of ik het zo bewust deed, maar het voelde niet goed om na de race wat rond te lopen en afleiding te zoeken. Misschien is het wel wat goeds, maar dan alleen voor mij." De AlphaTauri-coureur blikt terug op de stilte die hij opzocht en waar zijn gedachten naar toe gingen. "Ik dacht aan alles, aan waar ik mezelf kon verbeteren. Het was natuurlijk niet makkelijk, maar het gaf me de kans om alles te overdenken", vertelt Tsunoda. "Ik doe dit alleen na een slechte race. Ik kan namelijk alleen feestvieren als ik een goede race heb gehad."

Tsunoda erkent dat hij in verband met de strijd in het constructeurskampioenschap het rustiger aan had moeten doen, maar volgens de Japanner had hij dankzij het DRS zoveel overspeed dat inhalen gemakkelijk moest zijn. Gelukkig voor de man uit Sagamihara scoorde zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wel veel punten, waardoor het team niet meer op de laatste plaats in de strijd bij de teams staat.

Bekijk hier het incident tussen Tsunoda en Piastri