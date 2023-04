Tsunoda ziet in Vettel goede teammanager voor Red Bull

In aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië stak AlphaTauri-teambaas Franz Tost zijn kritiek op de prestaties van de AT04 niet onder stoelen of banken. De Oostenrijker somde een lange lijst op aan dingen die beter moeten aan de auto terwijl hij ook het vertrouwen in zijn engineers, die hem een snelle bolide hadden beloofd, was verloren. Het waren felle opmerkingen van de teambaas, wat het vertrouwen van het team niet ten goede kwam. Toch weet Yuki Tsunoda zeker dat Tost het niet zo bedoelde.

"Als ik slecht presteer of iets doms doe, zoals crashen tegen een teamgenoot zoals Silverstone vorig jaar, dan zal hij er niet blij mee zijn", zegt Tsunoda in de Beyond the Grid-podcast. "Maar tegelijkertijd wijst hij ook altijd de punten aan die de volgende keer beter moeten. Hij is nooit te streng, hij staat altijd aan onze kant en dat waardeer ik echt. Daarom kan ik als coureur ook zoveel ontwikkelen. Als ik te weinig druk van hem zou voelen, zou ik niet zoveel verbeteren. Hij steunt ons altijd. Ik geniet ervan om met hem over het racen te praten."

"De dingen die hij zei over de engineers, dat hij ze niet vertrouwt, bedoelde hij niet zo", stelt Tsunoda. "Hij is gewoon heel direct. Ik denk dat hij nog steeds de engineers vertrouwt. Hij had alleen niet verwacht dat het zo slecht zou zijn, wat hem meer frustreerde dan normaal. Ik durf te zeggen dat hij het team nog steeds vertrouwt."

Vorig jaar ging het op Silverstone mis tussen Tsunoda en teamgenoot Pierre Gasly. Tsunoda probeerde zijn Franse collega in bocht 3 in te halen, maar tikte hem vervolgens in de rondte. Tost was toen uiteraard niet blij met de actie van Tsunoda en liet dat duidelijk blijken. "Hij sloeg me uiteraard niet! Maar hij sloeg wel een hogere toon aan dan normaal. Toen ik in de engineerkamer zat, zei hij: 'Yuki, kom naar mijn kantoor. Waarom deed je zoiets doms?' Helaas zaten we op de weg terug naar Italië in hetzelfde vliegtuig en zaten we naast elkaar. Op weg naar het vliegveld vanaf Silverstone zaten we in dezelfde auto. Het was een lange, lange reis en het was absoluut iets wat ik wil vergeten. Maar dit zijn dingen die ik moet onthouden om mezelf in de toekomst te verbeteren."

Nieuwe rol voor Vettel?

De 67-jarige Tost heeft onlangs aangegeven dat hij op zijn zeventigste van plan is om te stoppen als teambaas van AlphaTauri. Tsunoda zal hem 'absoluut missen'. "We hebben veel momenten gedeeld en de neuzen wezen altijd dezelfde kant op. Hij heeft veel leiderschap. Ik zal hem missen, zeker vanwege zijn steun voor mij. Als we hem dus verliezen, zal ik me misschien niet meer zo op mijn gemak voelen in het team of niet meer zo enthousiast zijn."

Dat doet de vraag wel rijzen wie hem zou kunnen opvolgen. Volgens Tsunoda zou viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die vorig jaar afscheid nam van de Formule 1, een goede teammanager kunnen zijn. "Het zou interessant zijn om te zien hoe hij het als teammanager zou doen", zegt Tsunoda. "Hij kan van alles doen, bijvoorbeeld wat Helmut Marko nu doet met de Red Bull-juniors. Sebastian kan erg goed zijn in het verzorgen van de Red Bull-juniors aangezien hij een van de meest succesvolle Formule 1-coureurs is. Ik zie het aan alle racebriefings van vorig jaar voor de kwalificatie, hij stipte altijd punten aan die we moesten verbeteren aan de baan. Hij was altijd de eerste om zijn hand op te steken, dus ik denk dat hij wel eens die man kan zijn", aldus de AlphaTauri-coureur.