De eerste les die coureurs leren, is dat zij een botsing met teamgenoten te allen tijde moeten voorkomen. AlphaTauri-teambaas Franz Tost zal dan ook met irritatie hebben toegekeken hoe zijn coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly met elkaar in aanraking kwamen tijdens de Britse Grand Prix. Het tweetal ging op de posities 7 en 8 het gevecht met elkaar aan, maar in de derde bocht eindigde de strijd uiteindelijk in tranen: Tsunoda probeerde aan de binnenkant langs zijn teamgenoot te gaan, waarbij zij elkaar raakten en allebei spinden. Gasly liep bij het voorval schade op aan zijn vleugel en zou daardoor uiteindelijk uitvallen, terwijl Tsunoda door kon maar niet verder kwam dan de veertiende plaats.

De stewards oordeelden dat Tsunoda de schuldige was aan het incident en daarom kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden, evenals twee strafpunten op zijn superlicentie. Zelf weet de Japanner dat hij fout zat, al denkt hij dat er voldoende ruimte was om de actie succesvol uit te voeren. "Met mijn snelheid zou ik de bocht gemakkelijk halen, maar tegelijkertijd verwachtte ik niet dat hij de deur dicht zou gooien", antwoordde Tsunoda op een vraag van Motorsport.com. "Hij gooide de deur niet helemaal dicht, maar ik had niet genoeg ruimte om de bocht te maken. Als we tegen elkaar strijden, willen we natuurlijk zo min mogelijk ruimte geven omdat je de andere auto niet makkelijk wil laten passeren. Ik kan Pierre dus begrijpen en natuurlijk kan ik wachten op een andere kans. Het belangrijkste wat ik wil zeggen is dat het mij spijt voor het team. We moeten hier zeker over praten. Ik was duidelijk sneller, maar het is mijn fout. Iets anders kan ik niet zeggen."

Bij teamgenoot Gasly was er na afloop van de race natuurlijk de nodige frustratie te bespeuren. Toch weigerde hij om Tsunoda publiekelijk te bekritiseren. "Ik ben enorm teleurgesteld, want na de herstart waren we in zo'n goede positie. We reden allebei in de punten op een circuit waar we het enorm lastig hadden", zei Gasly. "Dit is iets wat we intern moeten bespreken, dat ga ik hier niet doen, maar ik ben enorm teleurgesteld dat we zo'n kans verspillen. Zo'n kans mag je niet missen in een moeilijk seizoen zoals wij dat hebben. Het is de eerste keer dat we in deze situatie zaten, dit was gewoon onnodig."

Daar sluit technisch directeur Jody Egginton van AlphaTauri zich bij aan. "Contact tussen teamgenoten is nooit goed, maar dat geldt helemaal in dit geval met twee auto's die aanzienlijke schade oplopen en waardoor er uiteindelijk eentje uitvalt", zegt hij, om daarna ook aan te sturen op interne gesprekken met beide rijders. "De actie die Yuki inzette, was niet de beste en dat moet gewoon voorkomen worden."

Video: De knullige botsing van de AlphaTauri-coureurs in Silverstone