Tsunoda schat kans op langer verblijf in Formule 1 op “50-50”

Afgelopen winter werd Yuki Tsunoda door Red Bull na slechts één seizoen in de Formule 2 gepromoveerd naar de Formule 1. De energiedrankjesgigant stalde hem voor 2021 bij AlphaTauri, waar de Japanner de teamgenoot werd van Pierre Gasly. De Fransman maakt dit seizoen opnieuw een ijzersterke indruk, terwijl Tsunoda op zijn beurt nog niet de progressie laat zien waarop Red Bull hoopte. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat er nog geen zekerheid is dat hij volgend jaar ook in de Formule 1 rijdt.

In de aanloop naar de Nederlandse GP laat Tsunoda weten dat hij nog geen nieuws over zijn toekomst heeft. “In ieder geval niet deze week”, zei de 21-jarige coureur tijdens de persconferentie. Zelf lijkt hij ook nog niet helemaal overtuigd van een langer verblijf in de F1. “De kans is 50-50. Dit seizoen gaat enorm op en neer en het was niet consistent. Dat moet ik wel gaan bereiken, ik heb meer consistentie nodig. Daarom moet ik echt werken aan het stap voor stap opbouwen. Soms waren mijn prestaties erg goed, maar soms was ik ook erg inconsistent. We zullen zien.”

Het is op dit moment nog onduidelijk hoe de rijdersbezetting van AlphaTauri eruitziet in 2022. Tsunoda heeft nog geen contract, maar datzelfde geldt voor teamgenoot Gasly. Van de Fransman wordt alom verwacht dat hij ook volgend jaar voor de Italiaanse renstal uitkomt, mede door zijn uitstekende prestaties tot dusver.

Eerste kennismaking met racen op banking

Tsunoda is een van het kleine groepje rijders die dit weekend voor het eerst op Circuit Zandvoort racen. Tot en met 2018 reed hij nog in thuisland Japan, waarna hij in 2019 en 2020 in de Formule 3 en Formule 2 reed. Beide klassen reden destijds echter niet in Nederland en dus staat Tsunoda voor een primeur. “De hoeveelheid banking in de laatste bocht en ook bocht 4 is enorm. Zoveel had ik niet verwacht en ik heb ook nog nooit op zo'n steile banking geracet”, zei hij. Voor die uitdaging draait Tsunoda zijn hand echter niet voor om. “Ik ben inmiddels gewend aan de situatie dat ik aan een raceweek begin zonder ervaring op dat circuit. Ik moet dus gewoon mijn werk doen en de snelheid langzaam opbouwen. Dan zien we wel wat er gebeurt.”