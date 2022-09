Tsunoda krijgt reprimande voor rijden met losgegespte veiligheidsriem

De coureur van AlphaTauri zette zijn auto aanvankelijk langs de baan omdat hij het idee had dat tijdens een pitstop een van zijn wielen niet goed was gemonteerd. Nadat zijn race-engineer hem had laten weten dat daar geen sprake van was, stuurde Tsunoda zijn auto terug de baan op.

De Japanner zocht vervolgens eerst weer de pits op, omdat hij al begonnen was met het losmaken van zijn veiligheidsriem, nadat hij zijn auto aan de kant had gezet. In de pits moest de gordel van Tsunoda weer goed worden gedaan. Hoe los de riem precies zat, is onmogelijk te achterhalen, maar de stewards vinden niettemin dat er sprake is van ‘driving on track in unsafe condition’, wat een overtreding is van Artikel 12.5.6 uit het technisch reglement. Tsunoda ontvangt daarom een reprimande.

Tsunoda zou zijn wagen kort na terugkeer op het circuit opnieuw aan de kant zetten, nadat duidelijk was geworden dat een probleem met het differentieel de oorzaak was van het vreemde gevoel dat hij in de auto had. De racedirectie stelde daarop een virtuele safety car in om zijn auto te kunnen bergen. Claudio Balestri, chief engineer bij AlphaTauri, laat weten dat het team uit Faenza een onderzoek heeft ingesteld om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

“Ik dacht dat er een probleem was”, zegt Tsunoda tegenover onder andere Motorsport.com over de eerste keer dat hij naast de baan stopte. “Het was me vrij duidelijk dat er linksachter iets aan de hand was en ik kreeg van mijn engineer te horen dat ik moest stoppen. Maar we konden in de data niet iets ontdekken wat er mis kon zijn. Daarom ging ik terug de baan op en stopte ik voor nieuwe banden. Vervolgens zagen we in de data wel een duidelijk probleem. Daarna stopte ik opnieuw.”

Op de vraag van Motorsport.com waarom hij in eerste instantie dacht dat het een los wiel betrof, antwoordt hij: “Toen ik uit de pitstraat accelereerde voelde ik maar bij één band wielspin. Het was op het rechte stuk net alsof ik aan het driften was. Ik moest echt tegensturen op het rechte stuk. Het voelde dus niet normaal.” Na een nieuw bezoek aan de pits was het dus gauw klaar: “We deden weer een bandenwissel, maar daarna bevestigde ik dat hetzelfde nog steeds aan de hand was. Ik dacht eerst dat ik last van wielspin had omdat ik op de harde band stond en gewoon weinig grip had. Maar daarna bleek al snel dat er meer aan de hand was aan de achterkant. De engineers bevestigden vervolgens aan me dat er iets mis was, en daarna zijn we gestopt.”

Video: Yuki Tsunoda valt uit tijdens de Dutch Grand Prix