Tsunoda reageert op controverse: “Geef niks om Red Bull Racing”

Complotdenkers leefden zich behoorlijk uit na de uitvalbeurt van Yuki Tsunoda in de Grand Prix van Nederland. De AlphaTauri-rijder zou zijn wagen aan de kant gezet hebben om Max Verstappen te helpen en Lewis Hamilton tegen te werken. De problemen van Tsunoda konden niet meteen geïdentificeerd worden door het team. De coureur werd daardoor gevraagd rustig door te rijden. Na een pitstop bleek het differentieel defect te zijn en zette Tsunoda de AT03 alsnog aan de kant na de Hugenholtzbocht. De vele haatberichten kwam vooral van accounts die zich met ‘teamLH’ identificeren, de fanatieke fanclub van Lewis Hamilton. AlphaTauri zag zich genoodzaakt met een verklaring te komen in reactie op de bedreigingen die Tsunoda en Red Bull-stratege Hannah Schmitz kregen. “Deze haat kan niet worden getolereerd”, las het statement van de Italiaanse formatie.

Donderdag reageerde Tsunoda in aanloop op de Italiaanse Grand Prix in Monza op de ontstane commotie. “Het is grappig dat men er zo graag een verhaal van maakt, het is een simpel feit dat we een probleem hadden met de auto en dat het differentieel kapot was. Natuurlijk was de situatie niet heel helder, maar er is maar zoveel ruimte om te klagen voor mij, het team of Red Bull. Het is een krankzinnig verhaal. Ik had zelf kans om mooie punten te scoren, er was geen reden om Max te helpen.”

Tsunoda had niet verwacht dat zijn technische problemen zoveel stof zou doen opwaaien, maar benadrukt ook helemaal geen waarde te hechten aan zijn Red Bull-link wanneer hij in de baan is. “Ik wist niet eens waar Max reed, ik geef op zo’n moment helemaal niks om Red Bull Racing. Ik focus me op mijn eigen werk. Natuurlijk waren de momenten dat ik weer ging rijden vreemd, ook voor mijzelf. Maar we hebben het probleem ontdekt. Als het team denkt dat er geen probleem is, dan kunnen ze mij natuurlijk vragen om verder te rijden. Maar we hebben bevestigd gekregen dat er een probleem was toen ik stopte. Dat soort dingen maakten het tot een verwarrende situatie, veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was. Er is wat dat betreft zeker geen contact tussen Red Bull en AlphaTauri. Waarom vroegen ze Pierre niet in dat geval, ik reed voor hem.”

MRI-scan om denkwijze van fans te onderzoeken

Hij vervolgt: “Ik wil die fans eigenlijk vragen hoe hun brein werkt, ze moeten een MRI-scan ondergaan en dan kunnen we zien wat er mis is. Het is grappig hoe ze zo’n verhaal uit hun duim zuigen. Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri zijn compleet verschillende teams. Weet je, het is niet zo verschillend als andere teams maar nog steeds zijn de verschillen groot. We zitten in Italië, zij in Engeland. We presteren op een ander niveau.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft gesuggereerd dat de zaak onderzocht moet worden. De FIA heeft daar voorlopig geen gehoor aan gegeven, maar Tsunoda zou er geen probleem mee hebben. “Tuurlijk, laat het hem onderzoeken zoveel hij wil. Ik denk niet dat er iets nieuws over naar buiten zal komen. Meer heb ik er niet over te zeggen.”

Tsunoda kreeg zelf een reprimande omdat hij zijn riemen losgegespte veiligheidsriem had gereden nadat hij voor de eerste keer stilviel. “Het is jammer dat ik een reprimande gekregen heb, ik had niet echt controle over de situatie”, zegt de Japanner van AlphaTauri.