Tsunoda boekt progressie in Miami: "Beste F1-weekend tot nu toe"

Yuki Tsunoda blijft stappen zetten in zijn tweede Formule 1-seizoen. AlphaTauri weet dat de Japanner het begin 2021 lastig had, maar ziet hun coureur zich steeds meer verbeteren. In de kwalificatie voor de GP van Miami haalde Tsunoda Q3 en veroverde uiteindelijk de negende startpositie. Hij is met name te spreken over de stijgende lijn dit weekend. "Mijn tempo in de eerste training was echt slecht. Daar worstelde ik. Ik ben wel erg blij met hoe ik me heb verbeterd gedurende het weekend. Wat dat betreft is dit echt mijn beste Formule 1-weekend tot nu toe. Dat is echt positief", zegt Tsunoda, die meteen vooruitblikt op de Grand Prix en weet dat er maar één racelijn is. "Inhalen gaat dus lastig worden. Maar als ik dezelfde pace heb als die in Imola, dan maken we een goede kans. Het is wel zo dat als je slechts één millimeter buiten de lijn komt je meteen grip verliest en de achterkant uitbreekt."

Pierre Gasly stond na afloop van de kwalificatie met een glimlach de pers te woord. De Fransman was tevreden met zijn kwalificatie, al liep het zaterdagochtend nog anders. "Dit is tot dusver ons beste kwalificatieresultaat", trapt de AlphaTauri-coureur af. "Ik moet zeggen dat het voor de kwalificatie nog niet heel lekker liep. Ik voelde me in de derde training niet fijn met de auto. Ik maakte veel foutjes. Zelfs in de kwalificatie was het lastig om alles samen te brengen. In mijn allerlaatste rondje haalde ik alles eruit, dat was meteen ook mijn sterkste rondje van het weekend. Het is een lekker gevoel om me als zevende te kwalificeren."

Het viel de 26-jarige coureur uit het Franse Rouen op dat het middenveld zeer aan elkaar gewaagd is. "Van P14 tot P7 staan er een aantal verschillende teams. Het is daarom des te mooier dat ik me als zevende heb weten te kwalificeren. Het is nog de vraag of we het tempo hebben om te vechten met de auto's voor ons. Ik start in ieder geval aan de schone kant. Ik ga voor Lewis bij de start en voor Valtteri in de eerste bocht. Daarna zien we het wel", sluit Gasly strijdlustig af.

