Tsunoda eert Tost: "Zonder hem was ik hier niet geweest"

Na achttien jaar als teambaas van het zusterteam van Red Bull Racing zwaaide Franz Tost de Formule 1 na de Grand Prix van Abu Dhabi af. De Oostenrijker gaat op de achtergrond nog wel het team steunen als adviseur, maar laat de taken van teambaas over aan Laurent Mekies en Peter Bayer. Door de jaren heen heeft Tost de nodige talenten begeleid, waaronder Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en Alexander Albon. Ook steunde Tost Yuki Tsunoda, die volgend jaar aan de start van zijn vierde seizoen in de koningsklasse staat. "Zonder Franz was ik hier niet geweest", zegt Tsunoda. "Hij heeft me absoluut veel advies gegeven, elke race weer."

"Zelfs op de slechte momenten en goede momenten delen we blijdschap of verdriet", vervolgt Tsunoda. "Hij is altijd de grootste supporter binnen het team. Hij vertrouwde altijd op mijn talent, mijn snelheid, alles. Zelfs toen ik in de eerste seizoenshelft van mijn eerste jaar worstelde, geloofde hij nog steeds dat ik het kon. Zonder dat soort steun had ik me niet zo goed kunnen ontwikkelen als coureur. Ik zou dan waarschijnlijk dingen meer gehaast hebben gedaan en gewoon het pad dat ik moest bewandelen kwijt zijn geraakt. Hoe hij in die tijd met me omging, heeft me echt geholpen", prijst hij de steun van Tost.

Ook toen het dus niet van een leien dakje ging voor Tsunoda en hij zich zorgen maakte om zijn toekomst, stond Tost klaar om hem te steunen door te herhalen dat coureurs minstens drie seizoenen in F1 nodig hebben om zich te kunnen bewijzen. Of dat ook iets is wat Tsunoda gelooft? “In het eerste jaar waren er meerdere redenen dat ik niet mijn ware performance kon laten zien, met name in de eerste seizoenshelft. Maar sinds vorig jaar ben ik steeds beter geworden en is mijn vertrouwen gegroeid. Nu focus ik me echt op het worden van een complete coureur en niet alleen maar snel zijn. Ook is het mijn doel om feedback te geven voor de ontwikkeling en te laten zien hoe volwassen ik kan zijn in een lastige situatie. Elk jaar kan ik mijn zwakke punten vinden, dat is goed en daar heb ik aan gewerkt."