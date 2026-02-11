Tsunoda terug achter het stuur bij Red Bull Racing: "Kan niet wachten"
Yuki Tsunoda keert eind februari terug achter het stuur bij Red Bull Racing. De Japanse coureur is de blikvanger van een groots evenement in de straten van San Fransisco, georganiseerd door Ford Racing.
Ondanks dat Honda niet langer samenwerkt met Red Bull Racing, is Yuki Tsunoda nog altijd test- en reservecoureur bij het team uit Milton Keynes. In die rol is hij op 21 februari de hoofdact tijdens de Red Bull Showrun op Marina Boulevard. Tsunoda rijdt er met een RB7, de titelwinnende bolide van het Formule 1-seizoen 2011.
Het evenement is georganiseerd door Ford Racing, sinds begin dit jaar motorpartner van Red Bull. Het moet de Formule 1 dichter bij het Amerikaanse publiek brengen met een mix van demonstraties, stunts en showcars. Zo demonstreert Ford Racing-offroadcoureur Mitch Guthrie de Dakar-winnende Ford Raptor T1+, terwijl voormalig Formule 1-coureur Scott Speed met een Racing Bulls F1-auto in actie komt. Freestyle motorcrosser Aaron Colton verzorgt een luchtshow boven de baai van San Francisco.
De Red Bull Racing RB7 tijdens een eerdere demonstratie, in New York.
Tsunoda kijkt reikhalzend uit naar het optreden. "Ik kan niet wachten om weer achter het stuur van een F1-auto te kruipen en dat in de RB7 in San Francisco te doen wordt geweldig", laat hij weten. "Ik kijk er echt naar uit om naar buiten te gaan en donuts te draaien."
Toekomst Tsunoda onzeker
Of Tsunoda in de toekomst vaker voor Red Bull demonstraties zal geven, is nog maar de vraag. De 25-jarige coureur uit Sagamihara was jarenlang protegé van Honda, maar de Japanse motorleverancier is vanaf dit seizoen niet langer partner van Red Bull en dus lijkt zijn rol bij dat team uitgespeeld. Honda beschouwt Tsunoda nog steeds als "Honda-coureur", zo liet Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe vorige maand weten.
Achter de schermen wordt nog steeds onderhandeld over de precieze positie en rol van Tsunoda. "Wat betreft het contract van Tsunoda voor dit jaar zijn de onderhandelingen nog gaande, dus er is nog geen specifieke overeenkomst gesloten", zei Watanabe in januari. "Dit zal in toekomstige gesprekken verder worden besproken."
"Vanuit Honda's perspectief is er geen probleem", vervolgde Watanabe. "Het cruciale punt is hoe Ford, of beter gezegd Red Bull, tegen de situatie aankijkt. Afhankelijk van de voorwaarden die Red Bull voorstelt, zal de ruimte waarbinnen Honda Tsunoda kan inzetten veranderen… ik denk dat dat scenario mogelijk is. De onderhandelingen worden niet met Tsunoda zelf gevoerd, maar met Red Bull." Watanabe voegde eraan toe dat het onwaarschijnlijk is dat Tsunoda een rol zal krijgen bij Aston Martin Racing. Dat team is vanaf dit seizoen de exclusieve motorpartner van Honda en heeft Jak Crawford als reservecoureur in dienst.
