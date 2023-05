Tsunoda kan terugkijken op een prima start van zijn derde seizoen in de Formule 1. De Japanner is zijn nieuwe teamgenoot Nyck de Vries vooralsnog de baas en presteert solide met een auto waar nog het nodige aan moet worden verbeterd. Nadat hij in Bahrein en Saudi-Arabië net naast een WK-punt greep door elfde te worden in die races, eindigde hij als tiende in Australië en Azerbeidzjan, waarmee hij het team van AlphaTauri twee punten bezorgde.

De goede verrichtingen van Yuki Tsunoda zijn teambaas Christian Horner niet ontgaan, maar volgens de Brit moet de 22-jarige nog verder groeien als hij in aanmerking wil komen voor een kans bij het grote Red Bull Racing. “Ik denk dat hij nog niet op dat niveau zit”, zegt Horner tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar hij is geweldige progressie aan het boeken. We zien hoe hij als coureur volwassen aan het worden is. Hij beschikt absoluut over de snelheid en ik weet zeker dat naarmate hij meer ervaring opdoet, hij nog completer wordt. Maar het klopt dat hij dit jaar al een aantal sterke races heeft gereden.”

In principe ligt de rijdersbezetting van Red Bull voor volgend jaar al vast: het contract van Max Verstappen loopt zoals bekend tot en met 2028, terwijl de overeenkomst van Sergio Perez vorig jaar verlengd werd tot eind 2024. Daarmee lijkt in 2025 pas de eerste mogelijkheid voor Tsunoda te komen voor een stap omhoog binnen de Red Bull-gelederen. Scheidend AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet eerder al weten dat Tsunoda naar 2025 moet kijken voor een kans bij Red Bull: “Ik kan alleen maar zeggen: Yuki is op de goede weg. Hij heeft zich in elk opzicht verbeterd. Ook op technisch vlak en in zijn werk met de engineers. Maar ik denk dat hij in 2024 opnieuw bij AlphaTauri moet racen. In 2025 zie ik hem klaar zijn voor Red Bull”, aldus de Oostenrijker, die na dit seizoen stopt als teambaas maar als consultant verbonden blijft aan het team uit Faenza.

“We zijn tot eind 2024 voorzien”, bevestigt Horner. “Maar het beste wat Yuki kan doen is op zeer hoog niveau blijven presteren bij AlphaTauri.”

Video: Christian Horner blikt terug op de GP van Azerbeidzjan