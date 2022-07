Tsunoda hoopt met nieuwe psycholoog woede in te dammen

Red Bull-adviseur Helmut Marko zei onlangs blij te zijn met de snelheid van pupil Yuki Tsunoda, maar liet optekenen dat de Japanse AlphaTauri-coureur wel een probleemkind is door zijn uitbarstingen op de teamradio. Red Bull nam onlangs een psycholoog in de arm om hem te helpen zijn woede onder controle te houden. De rijder uit Sagamihara werkte eerder in de Formule 2 al met een psycholoog, wat volgens hem hielp om de stap naar F1 te maken. Met de nieuwe therapeut hoopt Tsunoda constanter te gaan presteren. Tsunoda staat momenteel zestiende met elf punten en staat bekend om zijn scheldpartijen.

"Ik was blij om met hem te werken. Hij was ook deels de reden dat ik de overstap naar de Formule 1 kon maken", zegt Tsunoda over zijn samenwerking met een psycholoog in de opstapklasse. "Red Bull heeft al vier races geleden een nieuwe psycholoog in de arm genomen, maar ik weet niet of het nu al werkt. Ik had namelijk nog wel een crash met Pierre Gasly op Silverstone. Ik denk dat ik iets meer tijd nodig heb om mezelf beter te leren kennen en om te weten welke richting we precies in moeten gaan. Maar ik weet wel zeker dat mijn uitbarstingen me beperken, met name in de auto. In sommige situaties ging het al beter, maar ik weet dat het beter moet en dat ik consistenter moet worden. Hopelijk pakt het goed uit met de nieuwe trainer en kunnen we aan een mooie toekomst werken."

De afgelopen jaren zijn diverse Formule 1-coureurs open geweest over het inschakelen van psychische hulp. McLaren-coureur Lando Norris en George Russell van Mercedes hebben eerder al hun in mentale moeilijkheden gedeeld. Vorig seizoen was ook MotoGP-kampioen Fabio Quartararo open over zijn problemen.