Yuki Tsunoda beleeft wederom een veelbewogen seizoen bij AlphaTauri. Bij vlagen laat de Japanse coureur zien uit het juiste hout gesneden te zijn voor de Formule 1, maar zijn prestaties worden veelvuldig overschaduwd door onnodige fouten. Tsunoda staat met elf punten op een roemloze zeventiende plaats in het kampioenschap, dertien punten achter teamgenoot Pierre Gasly. Terwijl laatstgenoemde op afscheidstour is bij het Italiaanse team, wacht Tsunoda op de volgende uitdaging: Nyck de Vries neemt volgend jaar het stoeltje naast de Japanner in bezit. Red Bull’s topadviseur Helmut Marko sprak zich tijdens het weekend in Japan uit over de positie van Tsunoda, waarbij de Oostenrijker liet weten De Vries meer als leider van het team te zien.

De Japanner realiseert zich dat zijn prestaties op de baan als eerste moeten verbeteren. Hij benadrukt het belang van het leren van zijn ervaren teamgenoot in de resterende races. Volgens Tsunoda zijn er nog “genoeg dingen” die hij kan opsteken van Gasly. Reflecterend op zijn fouten, zegt de 22-jarige coureur het volgende: “Ik moet minder fouten zoals die in Singapore maken. Daarnaast zijn penalty’s ook een probleem voor mij. Dat soort fouten zijn onnodig. Aan de andere kant ben ik best tevreden met mijn snelheid over één rondje, daar maak ik goede progressie”, concludeert de Japanner.

Tsunoda crasht tijdens de GP van Singapore

Tsunoda begon sterk aan het seizoen, daar waar hij zijn teamgenoot Gasly met enige regelmaat versloeg. De laatste twaalf races scoorde de jonge coureur echter geen enkel punt meer. De Japanse coureur vertelt dat hij gretig op zoek is naar zijn vorm van het begin van het seizoen, zodat hij 2022 succesvol af kan sluiten. “Dit is een goede kans om terug in dat ritme te komen”, aldus Tsunoda. “Ik denk dat er nog genoeg te leren is voor mij. Ik heb er vertrouwen in dat me dat ook gaat lukken.”