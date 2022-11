Yuki Tsunoda werd zondag net op een ronde gezet door George Russell, toen de safety car naar buiten kwam. Normaal gesproken zou de Japanner zich aan het einde van de neutralisatie van een ronde achterstand mogen ontdoen. Het ging echter mis door een fout in het systeem van de FIA. De autosportfederatie kwam met een nauwkeurig systeem als reactie op de chaos die ontstond bij de Grand Prix van Abu Dhabi vorig jaar. Daarin mochten slechts een paar coureurs de trein inhalen, en zo kon Max Verstappen Lewis Hamilton in de laatste ronde nog inhalen. Dat mocht niet meer gebeuren, en dus kwam er een systeem dat alles moest reguleren.

Op zondag gebeurde er iets onverwachts. Toen de safety car naar buiten kwam, ging Tsunoda in zijn AlphaTauri de pitstraat in. Die pit-entry is sneller dan het reguliere circuit onder een neutralisatie, dus Tsunoda haalde Russell eigenlijk in. Na zijn pitstop kwam de Japanner de baan weer op als zesde in de trein, en dus met een ronde achterstand, maar volgens de computers van de FIA had hij zich al van een ronde achterstand ontdaan. Daardoor mocht Tsunoda niet voorbij de leiders en verloor hij alle kans om zich nog naar voren te vechten. Hij moet namelijk iedereen voorlaten, terwijl de rest allemaal weer in dezelfde ronde reed. Op de radio was er ook verwarring bij zowel de coureur als zijn engineer. Bij de herstart kozen ze ervoor om meteen het hele veld voor te laten, om geen gevechten te beïnvloeden.

Na de race wist Tsunoda tegenover Motorsport.com nog niet te vertellen wat er aan de hand was. “Aan mij werd verteld dat ik in de rij moest blijven. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk dacht de FIA dat ik voor plek vijf aan het vechten was!” AlphaTauri-teambaas Franz Tost was duidelijk gefrustreerd en wilde niet reageren op wat er is gebeurd.

Alles correct verlopen

Volgens de FIA is er geen duidelijke fout gemaakt. Dat zeiden ze in een statement. “Alle systemen hebben correct volgens de regels gefunctioneerd. De ongewone situatie kwam opzetten als gevolg van de eigenaardigheden van dit circuit. Het scenario zit zo: auto 22 was de eerste die safety car-lijn 1 passeerde toen de safety car de baan op kwam, waardoor hij dat een ronde later ook deed. Normaal gesproken weet het systeem dat hij zich dan mag ontdoen van een ronde achterstand. Toen reed hij echter de pitstraat in en reed hij harder dan de wagens achter de safety car. Daardoor ontdeed hij zich van een ronde achterstand toen hij de controle lijn passeerde. Toen hij daarna het circuit weer opkwam, gaf het systeem correct aan dat hij weer een ronde achter lag, maar omdat hij de leider al een keer gepasseerd was, kwam hij niet meer in aanmerking om dat nog een keer te doen. Race control keek of het correct was en bevestigde dat alleen auto’s 6 en 23 het veld mochten inhalen.”

De FIA gaf verder aan dat er nog naar de situatie gekeken zal worden en er mogelijk in de toekomst aanpassingen worden gedaan. “Hoewel dit een zeer ongebruikelijk scenario is - er waren geen fouten in het systeem of de procedure - is dit iets onvoorspelbaars dat kan gebeuren, en daar hoeven geen directe veranderingen voor worden doorgevoerd. Het zal natuurlijk in de toekomst wel besproken worden bij de Sporting Advisory Committiees, als onderdeel van de normale terugkijk-procedures.”