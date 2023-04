Yuki Tsunoda trapte de vrijdag in Baku niet geweldig af. Al vrij snel na het startschot voor de eerste vrije training beukte de Japanner tegen de muur, waarbij hij zijn rechter achterband kapot reed en de auto gedeeltelijk beschadigde. Met een kleine deuk in zijn vertrouwen begon hij aan de kwalificatie voor de race op zondag en die verliep wonder boven wonder uitstekend voor de AlphaTauri-coureur.

Q1 werd op de tiende plek afgesloten, terwijl hij in het tweede bedrijf naar de zevende stek steeg. Dit betekende dat de 22-jarige coureur in het afsluitende deel voor een plekje in de top-tien zou vechten. Bij het vallen van de vlag noteerde hij de zevende tijd, maar werd later naar P8 gedrukt door McLaren-rijder Lando Norris. Desondanks is Tsunoda meer dan tevreden over zijn optreden. "Deze baan is heel tricky. Je zag dat veel coureurs worstelden bij het remmen, met name in de eerste sector met iets koudere voorbanden. Zelfs als je er alles aan doet om deze zo warm mogelijk te krijgen, is het nog niet genoeg. De bandentemperatuur was dus ook meteen de sleutel", opent de man uit Sagamihara.

Op de vraag wat vandaag het verschil maakte, antwoordt hij. "Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zie je dat AlphaTauri het altijd wel goed doet in Baku. Ik had min of meer al een betere performance verwacht in vergelijking met de vorige drie races. Daarnaast hebben we updates meegenomen die op topsnelheid gericht zijn. In de langzame bochten worstelden we niet echt, maar op rechte stukken wel, maar de meegebrachte upgrades werken. Desondanks was het niet eenvoudig om in Q3 te geraken, maar de performance voelt al stukken beter dan in de voorgaande drie GP's."

AlphaTauri viel in Bahrein, Saudi-Arabië en Melbourne flink tegen, maar met de nieuwe updates is er dus een grote stap gezet. Voelde Tsunoda verschil? "Meteen!", vervolgt hij. "Op het rechte stuk in de eerste training voelde het direct onwijs snel, veel sneller dan in de voorgaande races. De topsnelheid is echt hoog, dus wat dat betreft is er zeker een stap gemaakt."

