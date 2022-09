Tsunoda: Lastig om Gasly op te volgen als teamleider AlphaTauri

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Pierre Gasly ook in 2023 voor AlphaTauri rijdt, maar Alpine heeft serieuze interesse in zijn diensten. De Fransman moet de naar Aston Martin vertrekkende Fernando Alonso gaan vervangen, maar dat zorgt dan weer voor een vrije plek bij AlphaTauri. Helmut Marko heeft daarvoor zijn oog laten vallen op IndyCar-coureur Colton Herta. Het probleem is echter dat de Amerikaan niet over een superlicentie beschikt, dus de hele deal hangt ervan af of hij bij wijze van uitzondering alsnog zo'n superlicentie krijgt. Mocht dit gebeuren en Yuki Tsunoda blijft ook aan, dan is de Japanner volgend jaar de meest ervaren coureur bij AlphaTauri.

De volgende vraag is of Tsunoda er wel klaar voor is om een team te leiden. "Natuurlijk wordt dat moeilijk. Pierre geeft altijd feedback van goede kwaliteit, zelfs als het team het lastig heeft", erkent hij na een vraag van Motorsport.com dat het lastig wordt om in de voetsporen van Gasly te treden als aanvoerder van AlphaTauri. "Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik verwacht niet dat ik meteen zo kan presteren of feedback aan het team kan geven als Pierre, maar ik leer nu zoveel mogelijk van hem. Er is echter nog veel ruimte om dingen van hem te leren. Momenteel kijken we er op dezelfde manier naar, we proberen de auto zoveel mogelijk te ontwikkelen zodat we gedurende het raceweekend consistenter worden."

In juli bevestigde AlphaTauri nog dat Gasly ook in 2023 voor het team zou uitkomen, maar de toekomst van Tsunoda is nog altijd ongewis. Eerder dit jaar verklaarde Helmut Marko nog dat de kans groot is dat hij in 2023 opnieuw in Italiaanse dienst rijdt, maar een officiële bevestiging is tot op heden uitgebleven. Zelf verklaarde hij in België nog dat zijn aanblijven afhangt van "dingen op de achtergrond" en dat focussen op zichzelf en het behalen van resultaten het enige is wat hij kan doen. Tijdens de Nederlandse GP sprak teambaas Franz Tost kort over de line-up van AlphaTauri in 2023 en vooralsnog zet hij in op zowel Gasly als Tsunoda. Wel denkt hij dat de 22-jarige coureur er klaar voor is om het team bij de hand te nemen "als de auto goed genoeg is".