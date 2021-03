Tsunoda kritisch op zichzelf ondanks punten bij F1-debuut

“Ik ben blij, maar ook een beetje teleurgesteld omdat ik in de eerste ronde te veel posities heb verloren”, laat Tsunoda na de race weten aan onder andere Motorsport.com. De coureur uit Sagamihara ving de Grand Prix van Bahrein van de dertiende plek aan en kwam na de eerste ronde als vijftiende door. “Het duurde vervolgens even voordat ik die plekken weer had goedgemaakt. Maar voor de rest ging het prima. Ik ben blij dat ik punten heb kunnen scoren voor het team in mijn eerste race. Ik heb ook erg veel dingen geleerd tijdens de wedstrijd, dus de volgende keer in Imola zal het nog beter gaan.”

Tsunoda is de eerste Japanner die punten scoort in de Formule 1 sinds Kamui Kobayashi in 2012 en de eerste debutant die punten pakt sinds Stoffel Vandoorne in 2016. “Ik was bij de start te voorzichtig omdat ik geen schade wilde oplopen”, zegt coureur van AlphaTauri nog over waarom er plekken werden verloren na de start. “Ik wist dat ik een goede auto had, maar ik besloot heel voorzichtig aan te doen in de eerste ronde om maar geen schade op te lopen. De start zelf was trouwens ook niet goed. Dat zijn de belangrijkste dingen die de volgende keer beter moeten.”

“Misschien heb ik de lat voor mezelf te hoog gelegd voor deze race”, reageert hij lachend na een opmerking dat hij behoorlijk kritisch is op zichzelf. “Maar mijn teamgenoot heeft het ook beter dan mij gedaan in de kwalificatie, dus ik kan niet honderd procent tevreden zijn. Zoals ik al eerder zei, ben ik blij met punten in mijn eerste race. Dit is heel positief voor het team. Ik zit ook zeker niet in zak en as, maar laat ik het zo zeggen: ik heb erg veel geleerd vandaag.”

In de laatste ronde ging Tsunoda nog voorbij aan Aston Martin-coureur Lance Stroll voor P9. “De laatste stint verliep erg goed wat betreft bandenmanagement. Ik had een betere snelheid dan tijdens de vorige twee stints en haalde Stroll bij het ingaan van de laatste ronde in bij de eerste bocht. Ik zette de inhaalactie heel laat in, maar als ik het niet had geprobeerd, dan had ik vanavond de hele nacht niet kunnen slapen.”