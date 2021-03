Tsunoda werd emotioneel na eerste inhaalactie op Alonso

De 20-jarige Tsunoda was nog geen jaar oud toen Alonso in 2001 aan de start stond van zijn eerste Formule 1-race. Zondag mochten beide coureurs het tegen elkaar opnemen in de Grand Prix van Bahrein, waar de Japanner zijn debuut maakte en Alonso zijn eerste F1-race sinds 2018 reed. Halverwege de race werd de tweevoudig wereldkampioen ingehaald door Tsunoda, die de Alpine in de eerste bocht knap wist uit te remmen.

Emotioneel moment

“Ik werd best emotioneel toen ik Fernando inhaalde”, gaf Tsunoda na afloop toe voor de camera’s van Sky Sports F1. Het deed hem denken aan de keer dat hij Alonso met eigen ogen zag racen op de Fuji Speedway tijdens de Japanse Grand Prix: “De laatste dat ik hem zag racen was ik denk twaalf of dertien jaar geleden toen ik zeven of acht jaar oud was. In de eerste bocht vertrouwde ik gewoon op Fernando’s vaardigheden en gooide ik hem er als een rookie naast. Ik voelde me nog een beetje schuldig omdat ik van zo ver kwam, maar ik was er blij mee.”

Tsunoda eindigde de race uiteindelijk in de punten op een negende plek, waarmee hij de allereerste Japanner werd die WK-punten heeft weten te scoren in zijn allereerste Formule 1-race. Fernando Alonso had minder geluk: de Spanjaard eindigde zijn race met oververhitte remmen vroegtijdig in de pits, wat ongetwijfeld ook in huize Tsunoda tot teleurstelling zal hebben geleid.

“Mijn vader is een fan van Fernando en een fan van zijn rijstijl”, vervolgde de Japanner. “De eerste keer dat mijn vader hem zag racen was op Suzuka. Toen vertelde hij me dat zijn laatste bocht en de acceleratie uit de laatste bocht hem de beste coureur van de grid maakten.”

Tsunoda leert van Alonso

Ondanks zijn puntenfinish was Tsunoda na de race ook kritisch op zichzelf. Tijdens de race heeft hij echter wel het nodige opgestoken van Alonso: “In de race heb ik een paar ronden achter Fernando gereden en ik heb geleerd hoe hij op zijn banden let en rijdt in de bochten. Nadat ik hem had ingehaald probeerde ik zijn rijstijl te kopiëren en in een paar bochten ging het daardoor beter."

"Hopelijk hoef ik het de volgende keer niet meer tegen hem op te nemen omdat ik verder naar voren wil staan op de grid. Ik wil niet zeggen dat Fernando slecht is, maar het is meer dat we in andere auto’s rijden. De zaken die ik van hem geleerd heb neem ik echter mee voor de toekomst.”