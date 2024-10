"Ik denk dat het gaat gebeuren", zegt Yuki Tsunoda, in Mexico gevraagd naar zijn kansen op een test met Red Bull Racing aan het einde van het seizoen. "Misschien, maar bij Red Bull weet je het nooit zeker tot de dag zelf." Onlangs maakte Honda Racing Corporation-president Koji Watanabe bekend dat zijn bedrijf in gesprek was met Red Bull-teambaas Christian Horner en Red Bull-adviseur Helmut Marko om Tsunoda een kans te geven een Red Bull F1-auto te testen. Volgens Watanabe heeft de Japanner dat verdiend en kan hij zich dan echt bewijzen. Tsunoda zou zo'n test zelf als een 'heel mooie kans' zien. "Dan kan ik eindelijk wat van mijn rijkunsten tonen", stelt de coureur, die aan zijn vierde seizoen in de Formule 1 bezig is. "Zij kunnen dan zien hoe ik rijd en dat is heel belangrijk. Dat zou in ieder geval fantastisch voelen. Eindelijk geven ze mij een kans - al weet ik dus nog niet of het gaat gebeuren of niet."

Het is dus al bekend dat Honda heeft aangedrongen bij Red Bull om de test te verwezenlijken, iets wat alleen maar op dank kan rekenen van Tsunoda. "Honda heeft me absoluut geholpen om op die test aan te dringen. Ik ben ze heel erg dankbaar." Zelf heeft hij ook zitten pushen, zo laat hij weten. "Ik drong er bij de eerste race al op aan, zelfs vorig jaar al." Hij voegt later toe: "Ik heb er meermaals om gevraagd, maar het kwam er nooit van."

Aangezien Tsunoda aan zijn vierde seizoen bezig is en in 2025 er nog een jaar aan vastplakt bij het zusterteam van Red Bull, rijst ook de vraag of het voor hem een verrassing is dat het zo lang heeft geduurd voordat die test realistisch zou worden. "Als je het mij in mijn tweede of derde jaar had gevraagd, zou ik heel verbaasd zijn geweest. Maar ik moet eraan wennen hoe lastig het is om zelfs maar één testdag te krijgen. Dat zijn van die dingen die op de achtergrond spelen waar ik niets van afwist. Tegelijkertijd zal waarschijnlijk meegespeeld hebben dat ik me niet zo heb kunnen verbeteren als dat zij hadden gehoopt, met name op het gebied van radiocommunicatie", besluit Tsunoda.