Tsunoda reageert op Marko-opmerkingen: "Maak me er niet druk om"

Yuki Tsunoda maakte in 2021 zijn Formule 1-debuut, maar kreeg al vrij snel de reputatie erg luidruchtig te zijn over de radio en dat hij vaak schreeuwt bij incidenten. Dit leidde tot uitspraken als 'traffic paradise', dat nu deel uitmaakt van het woordenboek van de paddock. Red Bull-adviseur Helmut Marko is verantwoordelijk voor de junioren van de renstal en zei voor de race in Oostenrijk dat Tsunoda vatbaar is voor woede-uitbarstingen, maar wel ontzettend snel is. Hij noemde hem zelfs 'probleemkind'. Daarnaast onthulde Marko dat Red Bull een psycholoog heeft ingeschakeld om de Japanner te helpen, in een poging zijn oververhitting in de cockpit te stoppen. Tsunoda hoopt dus op die manier zijn woede in te dammen, al vindt hij dat de situatie dit jaar al beter onder controle heeft.

"Zodra ik een helm opzet en het asfalt opga raak ik makkelijker gefrustreerd", zegt Tsunoda. "De laatste tijd kan ik het echter goed onder controle houden, helemaal als je dit vergelijkt met vorig jaar. Ik denk overigens niet dat ik de enige ben die boos wordt op het circuit. Dit lijkt misschien zo omdat ik waarschijnlijk schreeuw. De laatste tijd ben ik niet zo boos, ik houd mezelf rustig. Ik focus me meer op andere zaken, dus ik maak er niet zo druk om. Ik denk dat als ik schreeuw maar toch goed presteer, niemand zich er druk om maakt."

AlphaTauri heeft al bevestigd dat Pierre Gasly ook in 2023 voor de renstal rijdt, maar moet nog een beslissing nemen over de toekomst van Tsunoda. In Oostenrijk zei teambaas Franz Tost dat Tsunoda een goede kans maakt om zijn stoeltje te behouden, ondanks de recente terugval. Sinds Spanje heeft de Japanner geen punten meer gescoord. Aan het begin van het Franse Grand Prix-weekend zei de coureur weer naar het ritme te willen van de eerste paar races, ditmaal met de vernieuwde AT03. Op Paul Ricard was hij in de kwalificatie met een achtste tijd de snelste AlphaTauri-coureur. Zijn race werd vervolgens verstierd door Esteban Ocon, na een touché in de eerste ronde. De Fransman kreeg hier een tijdstraf voor. Tsunoda viel later uit. "Hij had onderstuur in de bocht en botste tegen me aan, ik kon er niets aan doen", aldus de Japanner. "Het was zo jammer. Ik denk dat een plek in de top-acht mogelijk was. In Hongarije moet ik weer sterker voor de dag komen en punten scoren."