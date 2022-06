Na de Grand Prix van Monaco heeft de FIA het een en ander gewijzigd met betrekking tot het reglement voor coureurs die lijnen overschrijden. Hoewel rijders in het verleden volledig aan één kant van de lijn moesten blijven, bevestigde het Ferrari-protest tegen Max Verstappen in Monaco dat de regelgeving nu toestaat dat coureurs de lijn mogen aanraken maar er niet volledig overheen mogen gaan. Tsonuda werd vorig jaar in Oostenrijk twee keer met een boete bestraft voor hetzelfde vergrijp. Hij vindt het wederom een voorbeeld van een gebrek aan consistentie in de manier waarop regels worden toegepast en zegt dus niet zeker te weten of hij dit keer bij een overschrijding wel een straf ontloopt.

De Japanse coureur baalt vooral omdat hij een reprimande kreeg voor het hinderen van Haas-coureur Kevin Magnussen tijdens een training in Monaco. Het betekende zijn vierde waarschuwing van het jaar en dus is de eerstvolgende reprimande goed voor een gridstraf. Op de vraag wat zijn mening is over de wijzigingen in het reglement voor het overschrijden van de lijn bij de pituitgang, antwoordt hij: "Ik heb geen vertrouwen in de FIA. Het is elke keer ontzettend inconsistent. Ik heb al vier reprimandes gehad. En die ik in Monaco kreeg, begrijp ik nog steeds niet", aldus de AlphaTauri-coureur. "Ik mag eigenlijk geen dingen over andere coureurs zeggen, maar er zaten er een paar bij die ergere dingen deden en daar is geen onderzoek naar gedaan. Dit terwijl de FIA in andere Grands Prix wel streng was. Dus in sommige races gaat iemand waarschijnlijk wel een straf krijgen bij het overschrijden van de witte lijn. Ik houd me maar aan het reglement, dat is het veiligste om niet in de problemen te komen. Ik denk nu niet omdat Max en Checo over de witte lijn gingen, dat het allemaal maar mag. Het is elke keer wel weer anders."

Michael Masi werd na het F1-seizoen 2021 als wedstrijdleider vervangen door Niels Wittich en Eduardo Freitas, die allebei diverse Grands Prix voor hun rekening nemen. Volgens Tsunoda is hierdoor ook de werkwijze op sommige vlakken veranderd, dit vanwege een gebrek aan ervaring. "De racedirecteur hanteert nu een compleet andere stijl. Het is niet alleen maar negatief hoor, want het is ook goed dat ze het zo consistent en eerlijk mogelijk proberen te maken. Het reglement omtrent de witte lijn is bijvoorbeeld nú een stuk duidelijker geworden", gaat de Japanner verder. "Maar als het om andere zaken gaat, zoals een race-incident of hoe er met verkeer wordt omgegaan, zag je dat Michael Masi een stuk meer ervaring had. Ik heb meer tijd nodig om eraan te wennen en zij hebben meer data nodig om de regels beter te maken. Tot die tijd is het overleven en een kwestie van geen straf krijgen."

Magnussen is het met Tsunoda eens dat de nieuwe wedstrijdleiders meer tijd nodig hebben. "Het is wel duidelijk te merken dat er een verandering is geweest en dat er nieuwe mensen zijn bij de FIA", aldus de Deen. "Het zal beter worden. Op dit moment zijn ze waarschijnlijk voornamelijk op zoek naar meer grip op hun nieuwe baan. We moeten ze tijd geven om het een en ander uit te zoeken."